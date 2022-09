‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Harika confiesa a Doruk que Tolga tendió la trampa a las chicas

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta historia, tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

El pasado lunes 26 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, fuimos partícipes de cómo, a pesar de que estuviera herida, Asiye se negaba a ir al hospital. Y todo porque, tanto ella como su prima, tomaron la firme decisión de ocultar todo lo que sucedió.

A pesar de todo, Tolga se las ingenia para conseguir una fotografía de Asiye en la famosa fiesta, abrazada a un chico. De esta manera, no tarda en publicarla en redes sociales. Kadir y Doruk piden explicaciones al dueño de la casa donde se celebró esa fiesta mientras que Tolga termina chantajeando a Harika.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Harika contará a Doruk que fue Tolga quien no dudó en tender la trampa a las chicas. Todo ello mientras Ömer, Oulgan, Kadir y Doruk se verán las caras con Tolga para que confiese. Además, la grabarán.

Al mostrarle el vídeo, el padre de Tolga tomará la decisión de sacarla del colegio. Ogulcan, además, verá en el teléfono de Tolga una intensa conversación con Harika, donde queda reflejada la confesión de que se autolesionó. Decidirá ayudarla y, por si fuera poco, le guardará su secreto.

Ömer, en el momento en el que se entere, se enfadará con él. Es más, no tardará en enseñar la conversación a Suzan. Heran, cansado de las continuas humillaciones de Akif, le chantajeará. ¿De qué forma? Enviando un mail a Doruk con un vídeo del día de la muerte del padre de Asiye. Las cosas comenzarán a complicarse de un instante a otro. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.