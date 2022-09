‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Asiye, a pesar de lo ocurrido, se niega a ir al hospital

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta historia.

El pasado martes 20 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, fuimos partícipes de cómo Suzan y Harika han tomado una de las decisiones más contundentes de su vida. ¿En qué consiste? En denunciar los supuestos hechos de Ömer, para conseguir que sea expulsado de la escuela.

Ömer, como consecuencia de lo ocurrido, pierde su trabajo como profesor particular de matemáticas. Akif no duda en ponerse de su parte. Entre otras cuestiones porque, de haberse producido ese hecho, fue fuera del colegio. Debido a la situación, Akif aprovecha para tender una trampa a Suzan.

Tolga difunde una foto de Asiye de la noche de la fiesta. 📷 ¿Descubrirán que fue él quien le tendió la trampa? 🙄 ¡Hoy y mañana nuevos capítulos de #Hermanos! ⬇️https://t.co/oh7LM8tlE5 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) September 26, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues veremos cómo Asiye, aunque está herida, se negará a ir al hospital. Por lo tanto, ella y su prima tomarán la decisión de tratar de ocultar lo sucedido.

Tolga conseguirá una fotografía de Asiye en la fiesta, abrazada a un chico. Por lo tanto, no tardará en publicarla en redes sociales. Doruk y Kadir, por su parte, pedirán explicaciones al dueño de la casa donde se celebró la famosa fiesta. Éstos les dicen que pensaban que habían contratado a “chicas de compañía”. Finalmente, Tolga se sobrepasa como nunca con Harika, haciéndole chantaje con mostrar un comprometedor mensaje. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.