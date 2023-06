‘Heridas’, avance del capítulo de hoy: Yolanda pide ver a su hija una última vez

No es ningún secreto que Heridas, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

El pasado jueves 15 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Heridas en Antena 3. Entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Yolanda ha sido detenida por las autoridades. Entre otras cuestiones, por encubrimiento y obstrucción a la justicia. ¡Las piezas empiezan a encajar!

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en el próximo capítulo de Heridas que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, observamos cómo Rocío, Manuela y Fabio serán detenidos. Héctor no hará caso a las súplicas de Paloma, que le pedirá que no le deje sin ver a su madre.

¡Manuela intenta huir de la policía pero no lo consigue! 😱 Héctor la ha atrapado en un lugar muy especial para ambos. 💔 #Heridas pic.twitter.com/CuF2bJpi7F — Heridas (@heridaslaserie) June 21, 2023

Estas súplicas provocarán que el policía se dé aún más cuenta del enorme vínculo que hay entre las dos. En comisaría, Yolanda hará una petición muy concreta: que le dejen ver a su hija una última vez. Alba rechazará a su madre biológica, con una mirada repleta de culpa. La pequeña considerará que la ha separado de su supuesta verdadera madre.

Pero, además, habrá provocado que se hagan cargo de ella los servicios sociales. A pesar de todo, Yolanda se mostrará tremendamente decidida a recuperarla. Ahora que Manuela está en prisión, será la oportunidad más que perfecta. Mientras tanto, Rocío hará un intento de hacerse cargo de toda la situación.

Pero, en un momento dado, sufrirá un preocupante desmayo. ¿Habrá sufrido un ataque cardiaco? Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Lucho se mostrará realmente arrepentido frente a su primo Ramón, y lo hará para poder regresar a su casa. Al fin y al cabo, no tiene dinero y no le dejará tirado. ¿Estará en lo cierto? No te pierdas la nueva entrega de Heridas esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.