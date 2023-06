‘Heridas’, avance del capítulo de hoy: Yolanda, detenida por encubrimiento y obstrucción a la justicia

Heridas, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia, ya sea a través de Antena 3 o ATRESplayer Premium. ¡Se trata de algo verdaderamente sorprendente!

El pasado miércoles 7 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Heridas en Antena 3. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Yolanda podría estar a punto de recuperar a su hija. Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.

Así pues, veremos cómo Rocío, Manuela, Fabio y Paloma conseguirán pasar el control policial hasta llegar a Tarifa. Es allí donde se refugiarán una casa desde la que ven África, que se encuentra al otro lado del Estrecho. Ese es el lugar que les dará la oportunidad de ser libres de una vez por todas.

Pero, para que eso suceda, todavía tienen que cruzar el mar y Héctor está acechándoles. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo la complicidad entre Manuela y Fabio aumentará por momentos, hasta vivir un momento de una gran intensidad a nivel emocional. Yolanda estará en comisaría, ya que será detenida por encubrimiento y obstrucción a la justicia.

Todo ello mientras parece que habrá aceptado la decisión de Alba de vivir bajo la protección de Manuela. Lucho será expulsado de su casa por su primo, que no tarda en hacerle responsable del gran sufrimiento de Yolanda, así como de todo lo que está ocurriendo. Por si fuera poco, veremos cómo Héctor será incapaz de entender quién está ayudando a las mujeres en su huida.

Y es que Fabio no cuenta con los enlaces suficientes para conseguir este objetivo, por lo que hay algo que no le encajará. El investigador comenzará a sospesar el pasado de Rocío, así como su paso por prisión. En ese momento descubrirá a una amiga de lo más peculiar y estratégica. No te pierdas la nueva entrega de Heridas esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.