Conchita Pérez ha sido una de las grandes protagonistas de la historia de Viernes Deluxe desde sus inicios. Tras el fin del programa, la poligrafista ha dicho adiós junto a sus compañeros a su etapa televisiva. No obstante, antes de desaparecer del foco público ha querido conceder una sincera entrevista.

«Estoy muy contenta y muy agradecida. La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo clientes en Zaragoza y en Madrid», ha expresado Conchita en una entrevista realizada para El País.

«Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con los colaboradores», expresa Conchita durante su entrevista, asegurando que siente un mix de emociones por el fin de Viernes Deluxe.

P. ¿Ha pasado alguna vez vergüenza ajena? R. Mucha. No juzgo a nadie, pero hay quien cuenta cosas muy íntimas, y a veces muy desagradables, solo por dinero. Conchita Pérez, poligrafista de ‘Sálvame Deluxe’ https://t.co/Pv52UMIzqt — EL PAÍS (@el_pais) July 23, 2023

Otra cosa que Conchita ha querido dejar clara durante su entrevista con El País ha sido que su «máquina de la verdad» es completamente certera, a pesar de que muchos no quisieran tomarla en serio: «El que viene en pecado se suele delatar solo. Creen que no funciona o que es un juego y que van a ganar. Y no lo es», expresó.

A pesar de que muchos no aceptaran las conclusiones a las que llegaba su maquina, Conchita nunca ha dejado que las críticas le afectaran. Ahora su trabajo no estará dedicado en televisión, sin embargo, la poligrafista tiene otras fuentes de ingresos.

«He visto y oído de todo. Antes de hacerme poligrafista dirigí un hotel de carretera junto a una gasolinera. Allí veía de todo. Camioneros toxicómanos, empresarios corruptos…etc», expresa durante su entrevista con el citado medio.