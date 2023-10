‘GH VIP 8’: varios concursantes filtran por error las verdaderas intenciones de la organización

Hace tan solo unos cuantos días, Oriana Marzoli decidió poner punto y final a su etapa en GH VIP 8. Lejos de que todo quede ahí, la joven no ha tardado en hacer saber que todos y cada uno de los concursantes tienen varias directrices a seguir sobre cómo deben comportarse dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Al parecer, el equipo del reality pretendía acabar con las constantes faltas de respeto, así como sonados enfrentamientos, que se daban en ediciones anteriores. El objetivo era que todo fuese completamente diferente. Pero Oriana Marzoli no ha sido la única que se pronunció al respecto sino que también lo han hecho, sin querer, otros tantos participantes.

Un claro ejemplo lo encontramos en Marta Castro. La que fuera ex pareja de Fonsi Nieto no tardó en hablar al respecto con Zeus, su compañero de edición: «A mí me dijeron que éramos estos perfiles. Me dijeron: ‘Marta, quieren un perfil muy blanco’». Es más, muchos son los que están absolutamente convencidos de que concursantes como Álex Caniggia o Laura Bozzo no van a captar la atención de la audiencia. Y está siendo todo lo contrario.

Lejos de que todo quede ahí, en muchos más momentos se ha dado a conocer esta decisión del equipo de GH VIP 8. De hecho Oriana Marzoli, durante el último de sus confesionarios, estalló contra el Súper. Y todo porque les habían dado orden de no generar tanta polémica y, por ende, no faltarse al respeto. De ahí que se enfadara muchísimo porque Álex Caniggia no dejaba de llamarla «ridícula».

Al fin y al cabo, ella no podía responder como le gustaría, precisamente por esa petición del equipo del reality de Telecinco. Dadas las circunstancias, Marzoli amenazó con estar lanzando insultos por doquier durante todo el día para que no pudieran emitir ninguna imagen en la que aparece ella: «Estoy cabreadísima. No voy a jugar. Punto. No me importa una mierda».

Hace tan solo unos días, Laura Bozzo quiso hacer un alegato para tratar de convencer a la audiencia de que debía quedarse en la casa. Como era de esperar, no tardó en jugar la baza del pacifismo que reina en Guadalix: «Yo no pego en una casa donde todo el mundo tiene la carita de hipócrita para que no te nominen».