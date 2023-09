‘GH VIP 8’ sufre su primer abandono de la edición: «¿Tan mal estaba?»

La tranquilidad de la casa de GH VIP 8 se ha visto interrumpida durante la tarde de este viernes cuando el súpera ha comunicado el primer abandono voluntario de la edición. La sorpresa ha sido enorme entre los concursantes, que no se esperaban esta decisión.

Nada parecía indicar que algo así iba a pasar, pero la organización ha llamado a todos los habitantes de la casa al salón para darles la noticia. «Quiero comunicaros algo. Oriana ha decidido abandonar el concurso», decía ante el asombro de todos.

Los compañeros de la venezolana no podían creerse lo que acababan de escuchar y pedían más información e incluso pensaban que era todo una broma, a lo que la respuesta rotunda fue que «con eso no bromeamos». «¿Tan mal estaba?», se llega a escuchar a una de las concursantes, que no puede entender lo sucedido.

💥CONFIRMACIÓN OFICIAL💥 El súper de gran hermano les comunica a los concursantes que Oriana ha abandonado el concurso 💣💣💣💣#GHVIP29S pic.twitter.com/SIKTWqBlME — 𝐓𝐡𝐞𝐃𝐚𝐫𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 🖤 (@TheDark4591) September 29, 2023

Aunque lo cierto es que el abandono de Oriana Marzoli no pilla por sorpresa a nadie. La ya ex concursante de GH VIP 8 había amenazado con abandonar incluso cuando apenas llevaba 24 horas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, a pesar de que había prometido que esta vez no iba a abandonar.

Cabe recordar que no es la primera, ni la segunda vez que Oriana abandona un reality. La influencer abandonó Supervivientes en el año 2014, y volvió a intentarlo en la edición de 2017, batiendo un récord, al abandonar la isla tan solo 12 horas después de llegar.

En 2018 volvió a abandonar un reality, el mismo que ha vuelto a abandonar este viernes. La joven participó en GH VIP 6, y cuando apenas llevaba dos días concursante, se agobió y decidió marcharse, algo que le recriminaron al ser la tercera vez que abandonaba un reality. Y ahora, ya son cuatro.