‘GH VIP 8’: la reacción de Pilar Llori al conocer la decisión de su novio tras su expulsión

El pasado jueves 12 de octubre hemos podido disfrutar de una nueva gala de GH VIP 8 presentada por Marta Flich. De esta forma, éramos testigos de cómo el nombre del nuevo expulsado de la edición estaba entre Albert Infante, Gustavo Guillermo y Pilar Llori. Finalmente, la audiencia decidió que fuera ella la persona que debía abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

Nada más salir del concurso, Pilar Llori llegó a plató. De esta forma, tuvo la oportunidad de abrazar a sus padres y a su hermana Alba. Acto seguido, Marta Flich habló personalmente con la expulsada. Tras ver unas imágenes de la influencer con Luitingo, la presentadora le preguntó por su novio.

Es entonces cuando Alba, defensora y hermana de la expulsada, respondió con contundencia: «No está. Al principio te apoyó mucho pero, visto esto, no está». Acto seguido, añadió algo más: «Si tú quieres tener una conversación con él, que después de tanto tiempo parece que se lo merece, hazlo».

Alba: «Miguel ya no está. Al principio estuvo apoyándote. Si tú quieres tener una conversación, no sé si él estará. Él está desaparecido porque él lo ha decidido así» #GHVIPGala5 pic.twitter.com/PpXx1B0qGJ — Gran Hermano (@ghoficial) October 12, 2023

La cara de Pilar Llori era un auténtico poema, por lo que su hermana siguió explicando la situación. De esta forma, le hacía saber que, aunque ella quisiera hablar las cosas, parece que él no opina lo mismo. Al menos por ahora. «Él está desaparecido para todos, porque él lo ha decidido así», reconoció Alba, y añadió: «Pienso que no va a querer, pero no te quedes con las ganas de pedirlo. Si él no quiere, es respetable y quédate tranquila».

Finalmente, la ex concursante de GH VIP 8 reconocía que entendía la decisión de su ahora ex pareja. Es más, quería ver qué es lo que puede llegar a ocurrir con Luitingo una vez éste sea expulsado del concurso. Lo único que preocupaba a la influencer era saber qué opinaban los suyos sobre lo sucedido. Alba no tardó en dar respuesta a esa duda: «Tu familia, tus padres, tus hermanas, las personas que te quieren y los que te conocemos sabemos que eres una persona real, que eso está hecho de corazón. Y lo que está hecho de corazón, la energía o Dios o lo que sea lo facilita».