‘GH VIP 8’: Jessica Bueno estalla al ser acusada de estar con sus parejas por dinero

Tan solo unos días de dar comienzo a la nueva edición, las primeras broncas ya han llegado a la casa más famosa de la televisión. Jessica Bueno ha protagonizado uno de los momentos más comentados el inicio de GH VIP 8, después de estallar tras un comentario de Luitingo que no le sentó nada bien.

Todo comenzó cuando Luitingo se encontraba hablando de cómo muchas personas están con otras por interés económico. «Hay muchas mujeres y hombres que se aprovechan y hay que tener cuidado», ha dicho mientras la modelo le mirada con cara de pocos amigos, al darse por aludida.

A pesar de que el concursante de GH VIP 8 no mencionó en ningún momento a su compañera Jessica Bueno, ella se dio por aludida, al ser un comentario que a lo largo de su vida ha tenido que escuchar en más de una ocasión. De esta forma, lejos de callarse, estalló contra su compañero.

La participación de algunos concursantes genera tensión fuera de la casa. ¿Creéis que existe miedo por lo que Jessica pueda decir? 🔁 Obvio

❤️ No, nada que esconder#GHVIP18S https://t.co/vWsCR0Rtwm — Gran Hermano (@ghoficial) September 18, 2023

«Tú sigue con tu monólogo de que el que el dinero lo es todo…Has dicho absurdeces, estás generalizando….A mí me han juzgado por eso…», comentó sobre cómo a ella le han juzgado a lo largo de todos estos años, por haber estado con Kiko Rivera o Jota Peleteiro.

«No por el hecho de estar con una persona que tiene más que tú, quiere decir que estés con ella por eso. Yo no soy así. No estoy dentro de ese bote», continuó Jessica Bueno mientras que su compañero hacía hincapié en que no había dicho ningún comentario refiriéndose a ella.

«Te lo estás llevando a lo personal…No sé por qué te alteras. No te puedes poner así conmigo», le decía el concursante. «Yo nunca me he aprovechado de nadie…En su día he aportado lo mismo que la otra persona. Siempre me he callado, nunca me he defendido», añadía ella visiblemente alterada.