‘GH Dúo’: Ylenia y María Jesús Ruiz protagonizan una bronca monumental

María Jesús Ruíz e Ylenia enfrentadas en 'GH Dúo'

El martes pasado los telespectadores de ‘GH Dúo’ vivieron una de las galas más intensas y duras hasta la fecha. Apenas tres días de saber quién será el octavo expulsado del reality show de la casa más famosa de España, los nominadas eran Alejandro Albalá, María Jesús Ruiz e Ylenia Padilla.

La gala transcurrió con normalidad hasta que salió el tema de las nominaciones y por consiguiente, la opinión de todos los compañeros hacia la actitud de María Jesús Ruíz, a la cual consideran una persona falsa y victimista. La que fue Miss en su día se encuentra en una situación donde toda la casa se le echa encima debido a su actitud frente a todos sus compañeros y que pudimos ver en una noche muy tensa marcada por los ataques constantes hacia María Jesús Ruiz.

Una de las concursantes que más atacó a la exmodelo fue Ylenia Padilla, la única nominada junto a ella tras haberse salvado Alejandro Albalá de la expulsión. La exconcursante que conocimos en ‘Gandia Shore’ le reprocho su actitud durante todo el concurso basándose en sus propios hechos y el de sus compañeros de concurso.

A sus acusaciones se le sumaron las de otros concursantes como Carolina Sobre, Antonio Tejado o Sofia Suescún. Frente a esta situación tan tensa en Guadalix de la Sierra, María Jesús Ruiz empezó a inculparle a Antonio Tejado su actitud después de haber finalizado su corta relación amorosa dentro de la casa, a lo que Ylenia no pudiendo más con la presión le dijo a María Jesús Ruiz lo siguiente

“Eres una falsa, una hipócrita y una mentirosa!(…)¿Qué te voy a vender yo a ti? ¡Si tú no vales nada! ¡Pringada! ¡No te tengo que vender! ¡Actriz barata!”

Mientras tanto, en plató los colaboradores coincidían en que María Jesús Ruiz ahora mismo es la clara vencedora de la noche gracias a que el resto de sus compañeros le han hecho la víctima y que es muy posible que no abandone la casa este jueves, haciendo recordar a los telespectadores que Miriam Saavedra ganó la última edición de ‘GH VIP’ tras ser la concursante más aislada debido al odio que recibió por parte de sus compañeros.