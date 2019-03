María Jesús Ruiz pierde los papeles en 'GH DÚO' por culpa de Antonio Tejado

María Jesús Ruiz se está convirtiendo, indudablemente, en una de las grandes protagonistas de ‘GH DÚO’. Su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra es una completa montaña rusa de sentimientos, emociones y, sobre todo, momentos. ¡Está haciendo todo lo que tiene que hacer!

Desde sus continuos rifirrafes con Julio Ruz hasta su fugaz romance con Antonio Tejado. Después de toda esta historia, ha llegado con un nuevo capítulo en su paso por ‘GH DÚO’. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Prácticamente toda la casa de Guadalix de la Sierra está en su contra.

Únicamente se han mojado públicamente Raquel Lozano y Juan Miguel. Ellos dos han apoyado, firmemente y con fuerza, la participación de María Jesús Ruiz en ‘GH DÚO’. A tales puntos está llegando esta confrontación de la modelo con el resto de sus compañeros que no ha podido evitar perder los papeles.

QUÉ PUTA MARAVILLA DE CONCURSANTE ES MARIA JESUS ES QUE ME AHOGO CON EL GOLPE A LA PUERTA JAJAJAJA #GHDÚODBT8 pic.twitter.com/ZEW29mXDwX — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) March 4, 2019

Y, por si fuera poco, los ha perdido con Antonio Tejado. El ex de Chayo Mohedano estaba haciendo una crítica pública durante la emisión del Debate de ‘GH DÚO’. ¿Qué estaba comentando exactamente? El hecho de que María Jesús Ruiz estuviera mencionando todo el tiempo a sus hijas.

Entre eso y un par de cuestiones más, la de Jaén no pudo evitar saltar y enfrentarse a él: “¡A mis hijas no las tocas!”, exclamó justo antes de continuar: “Yo las nombro cuando me da la gana, ¿te enteras?”. María Jesús Ruiz perdió los papeles, siguiendo a Antonio Tejado hasta el dormitorio.

Abrió la puerta con fuerza, sorprendiendo incluso al propio Kiko Rivera que decidió alejarse de esa discusión que nada tenía que ver con él. Es evidente que la situación con la ex Miss España está llegando a unos puntos verdaderamente complejos. ¿Qué ocurrirá exactamente con ella? ¡Estaremos muy pendientes!