‘GH DÚO’: María Jesús Ruiz, completamente hundida, rota y sin ningún apoyo en el concurso

María Jesús Ruiz ('GH DÚO') está hundida, rota y sin apoyos

María Jesús Ruiz es una de las concursantes que más está dando que hablar en los últimos tiempos. ¡No es para menos! Desde que decidió entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra no ha dejado de regalarnos momentos tanto buenos como malos. Está viviendo el concurso al 100% y eso se nota.

Desde sus continuos enfrentamientos con Julio Ruz hasta su fugaz romance con Antonio Tejado. Todos estos instantes han sido protagonizados por María Jesús Ruiz. Ahora bien, la casa de ‘GH DÚO’ ha dado un espectacular cambio radical al convertirse la de Jaén en una continua víctima de sus compañeros.

Es evidente que la modelo no se siente para nada bien dentro de la casa. Tras la última gala emitida de ‘GH DÚO’, María Jesús Ruiz ha querido abrirse de par en par de la única manera que puede hacerlo: A través de la publicación de un nuevo blog. De esta manera, pudimos conocer sus sentimientos al respecto.

María Jesús: "Es como una sensación que tengo de no ser querida". ¿Entiendes sus palabras? #GHDÚODBT8 pic.twitter.com/wcrJnbcACi — Gran Hermano (@ghoficial) March 3, 2019

La concursante de ‘GH DÚO’ no duda en afirmar que jamás pensó que este reality fuera tan difícil para ella. A pesar de todo, tiene claro que no se va a rendir nunca puesto que no quiere mostrar ningún tipo de debilidad ante ellos. María Jesús Ruiz es consciente de que está “por encima del odio, las críticas y los desprecios”.

“Escuchar cómo se burlan de mí, cómo me quieren fuera y cómo molesto no es nada fácil”, escribió la propia María Jesús Ruiz en el blog para ‘GH DÚO’. Principalmente carga contra tres de sus compañeros: Antonio Tejado, Alejandro Albalá y “La Señora Rara”, es decir, Carolina Sobe.

“Me pregunto si los villanos no son ellos. Se ríen de mi manera de hablar, de los vídeos que hago en el móvil para comunicarme con vosotros y de mi manera de amar con locura a mis hijas que son mis niñas bonitas de mi corazón”, confesó María Jesús Ruiz. “Si eso no es de seres despreciables, que baje Dios y lo vea”. Oficialmente, está siendo la víctima en toda esta historia y probablemente le valga para salvarse de la expulsión. ¿Lo conseguirá?