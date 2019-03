‘GH DÚO’: Kiko Rivera se plantea abandonar por una discusión con Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales discuten por una salsa de tomate en 'GH DÚO'

Últimamente se respira más tensión en el ambiente de la habitual en la casa de ‘GH DÚO’. Los días pasan, y a medida que avanza el concurso se vuelven más irascibles, entre otros motivos estar tanto tiempo encerrados tiene mucho que ver con esto. Y esto les pasa a todos los concursantes, incluso a la apacible Irene Rosales, que aunque al principio del programa tanto ella como su marido Kiko Rivera se mostraron tranquilos, desde hace un tiempo las discusiones entre la pareja son bastante frecuentes.

La última bronca ha sido hace apenas 24 horas. Todo empezó en una charla aparente charla pacífica en el jardín de ‘GH DÚO’. Irene, al igual que Kiko iba a comer espaguetis, pero explicó que se iba a hacer el tomate ella porque no le gustaba el que cocinaba su marido, con el tomate muy poco frito y cebolla. Al ver que a Kiko no le había sentado muy bien este comentario, Irene fue a hablar con él para evitar un enfado más, pero ninguno dio su brazo a torcer y acabaron discutiendo “No he dicho que no hagas bien el tomate, he dicho que no me gustaba la forma en la que lo haces” explicó ella. “No he dicho que me haya molestado que no te guste, no te vayas por los cerros de Úbeda, Rosales”, le reprochó su marido. La discusión acabó con el matrimonio dando voces, Kiko incluso amenazó con abandonar la casa. Todo por el tomate y la cebolla.

Irene y Kiko discuten por la salsa de tomate. ¿Quién tiene razón? 🔄 Irene

❤️ Kiko

#GHDÚODBT10 pic.twitter.com/C9VYJZQPeJ — Gran Hermano (@ghoficial) 17 de marzo de 2019

Al acabar el día, Kiko se acercó a Irene para intentar hacer las paces “No me voy a ir a la cama sin hablar contigo, tu entiendes lo que a mí me ha molestado? Le dijo Kiko, ella se empezó a reír, lo que cabreó a él aún más y otra vez volvieron a discutir. Poco después, pusieron fin a toda la tensión acumulada durante el día con un cariñoso beso en el jardín de la casa de ‘GH DÚO’.