Gema Aldón (‘Supervivientes 2023’) y la inesperada confesión sobre su novio: “Los muertos nos bendijeron”

Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, está siendo una de las concursantes revelación de Supervivientes 2023. No solo está haciendo un buen papel en las pruebas y en la convivencia, sino que además está dejando que el público la conozca un poco más.

La concursante ha contado a sus compañeros como conoció a su actual novio. Se conocieron en un tanatorio, un lugar de lo más inusual, porque ella hizo allí las practicas de sus estudios y él trabajaba también en el mismo sitio. La joven aseguró que fue amor a primera vista: “Yo me quedé mirándolo y diciendo: ‘ay, ¿quién es ese hombre?’. Pero yo estaba disimulando, pero muerta de amor. Fue un flechazo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema Aldón (@gemaaldon)

Además, ha explicado cómo llegaron a conocerse y a dar el primer paso. “Empezamos a hablar, una cosa llevó a la otra y acabó diciéndome que si me robaba un besito. Yo temblaba, y le preguntaba si estaba seguro de lo que estaba diciendo y, al final, se lo di”, ha revelado Gema Aldón. Más tarde, ha hecho gala de su sentido del humor con un curioso comentario. “Los muertos nos bendijeron”, ha comentado la tanatopractora.

El novio de la hija de la diseñadora es una persona anónima y poco se sabe de él, solo lo que la concursante ha compartido sobre su relación. Sin embargo, Aldón compartió un romántico mensaje de despedida junto a una foto con él en Instagram antes de embarcarse en la aventura de Supervivientes. “Estoy enamorada de ti, de la humilde persona que eres, de tu inteligencia, de lo mucho que te esfuerzas para conseguir lo que quieres”, enumeró algunas de las cosas que más le gustaban de Andrés, el que actualmente es su pareja.

Ana María Aldón estaba presente en el plató del reality y ha hablado también sobre la relación de su hija. “Yo no la he visto nunca tan enamorada”, ha contado la diseñadora. Como buena madre, también ha añadido que la echa de menos y que está algo preocupada por ella. “Nunca se ha separado de su hija, es muy duro y las fuerzas te faltan. Entre que no come y el cuerpecillo que tiene…”, ha señalado sobre el estado de su hija desvelando sus preocupaciones.