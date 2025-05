Frank Cuesta se rompe ante las acusaciones de maltrato animal: «No puedo más»

Cuando parecía que las cosas no le podían ir peor a Frank Cuesta, la vida sigue dándole golpes y parece que el culebrón que le rodea no acabará nunca. Chi, el que fuera una de sus personas de confianza en el pasado en su trabajo en el Santuario Libertad, le ha dejado de lado para comenzar a criticarle. Desde hace días circulan todo tipo de acusaciones sobre él e incluso hay varios audios que están disponibles en las redes sociales en las que supuestamente cuenta su intención de marta a varios gatos y perros, además de haber comprado varios animales sólo para aumentar las visitas en sus vídeos en la red. Pese a que había anunciado que dejaría las redes sociales, el ex entrenador de tenis ha vuelto otra vez para dar explicaciones de todo lo que se está diciendo, ya que se está convirtiendo en una enorme polémica que no parece acabar nunca.

El último en pronunciarse, y añadir más leña al fuego, ha sido el streamer The Grefg, que ha reconocido no saber muy bien a dónde han ido a parar los 100.000 euros que donó el pasado verano para salvar el santuario. Con ese gesto terminó, supuestamente, de pagarse la deuda que Cuesta tenía con su ex mujer Yuyee para poder poner a nombre de sus hijos los terrenos en los que está construido este refugio de animales.

Cansado de todo lo que se está diciendo, Frank Cuesta ha querido salir a responder a todo en su cuenta de YouTube, mediante un vídeo en el que ha ido poco a poco explicando lo sucedido. «Se está diciendo que yo escamé a la gente, que la gente donó y que yo me gasté el dinero. Eso es totalmente mentira», ha arrancado diciendo.

Sobre las donaciones, muchas de ellas recibidas por sus seguidores en los directos realizados durante los últimos meses en internet, ha querido tranquilizar a todos. «El dinero entró, ahí están las cuentas, ahí está el dinero que se donó. No sé dónde estará, pero yo mostré las transacciones que se hicieron y mostré cuando se puso el Santuario a nombre de mis hijos», ha comentado.

Ya sin poder aguantar las lágrimas, Frank lamenta que «hay un odio inmerso ahí que no lo consigo entender. Esto no va de animales». Lamenta que toda esta campaña está orquestada por una persona que en el pasado fue un amigo en el que confió todo, por lo que es posible que le mandase audios diciendo cualquier cosa, ya que eran conversaciones con total confianza.

«Tengo que decir que no puedo más. No puedo más porque es una constante agonía. Son semanas en las que todos los días se saca un audio, se saca de contexto, se puede cortar, se puede utilizar en contra… Son muchas semanas seguidas y es como un goteo», continúa

Asegura Cuesta que esta situación está afectando a toda su familia y a su nueva pareja, por lo que pide por favor que se pare. «¿Queréis que me pegue un tiro?», ha preguntado llorando y desesperado. También explica que no puede aportar los documentos que muchos de sus seguidores le piden que saque a la luz, ya que ha perdido muchos de ellos.

Este vídeo ha sido publicado durante la mañana del jueves ocho de mayo, pero a las pocas horas ha sido retirado y puesto en privado, algo que ha hecho con todo el contenido de su canal de YouTube. Al cierre de este artículo, en el canal de Frank Cuesta apenas quedan publicados una decena de vídeos que sólo están disponibles para miembros suscritos del canal. El resto de sus redes sociales, como son X (antes Twitter) e Instagram también han desaparecido.