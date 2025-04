Frank Cuesta, obligado a reaparecer por las últimas polémicas: «No me amenaces de muerte»

Si 2024 fue un mal año para Frank Cuesta, 2025 le está superando en problemas. Semanas después de anunciar que había tomado la decisión de abandonar la exposición pública, para así evitar perjudicar a sus seres queridos con más polémicas, ha tenido que regresar por un día para parar numerosos rumores que le estaban afectando, tanto a él como a sus más cercanos. Este nuevo vídeo llega sólo unas horas después de haber recibido el alta hospitalaria por culpa de una mordedura de una serpiente venenosa, algo a lo que está acostumbrado, pero que de no haber sido atendido a tiempo por los médicos le hubiera podido costar la vida.

Los planes de Cuesta, después de ser detenido y recibir tres demandas por parte de Yuyee, su ex mujer, pasan por abandonar la vida pública y dejar que Paloma (su actual pareja) y Zape (su hijo) se encarguen de dar la cara en YouTube y en los directos desde el famoso santuario de animales. Su hijo ha demostrado tener el mismo o incluso más carisma ante las cámaras que el presentador de Frank de la Jungla y Wild Frank, por lo que todo parecía estar saliendo a las mil maravillas, pero la suerte no está de su lado y han vuelto los problemas. Tras recuperarse de la mordedura de la serpiente, Frank ha tenido que salir a desmentir los rumores que su amigo Luciano, más conocido como Chi, ha ido lanzando en la red.

Este amigo se convirtió en uno más de su equipo, tanto que le dio el poder para entrar en sus cuentas de redes sociales y a todos sus dispositivos, por lo que confiaba por completo en su lealtad, algo que se ha roto en los últimos días. Por la red circulan varios vídeos en los que el mencionado habla de los supuestos gustos sexuales de Cuesta y su pareja, además de gastarse el dinero de las donaciones que recibe para el santuario en drogas.

Como era de esperar, Cuesta ha querido contestar de forma contundente y negarlo todo. «Te he tratado como un hermano», comienza diciendo decepcionado, recordando que este problema ha llegado después de que su amistad se haya roto después de que Luciano anunciase que quería montar su propio santuario, utilizando la fama y los conocimientos que había adquirido con Frank.

«No me amenaces de muerte nunca más», de esta forma tan clara ha querido dejar claro que no permitirá que su ex amigo amenace con sacar datos de su enfermedad. El presentador de Wild Frank sufre cáncer desde hace 20 años, debiendo tratarse cada año para mantener la enfermedad a raya, unos tratamientos que hace unos meses le hicieron bajar de peso y perder todo el pelo, algo que Luciano llegó a decir que era un montaje para conseguir recaudar más dinero.

Lo que más le ha molestado es que se hiciese público en redes que sufría esta enfermedad, ya que lo ha intentado mantener en secreto: «Ni mis hijos lo sabían». A comienzos de 2025, ante los rumores, no tuvo más remedio que hacerlo público, para evitar más polémicas en su vida: «Tengo que salir aquí a decirlo por culpa vuestra», ha protestado.

Así se conocieron Luciano y Frank Cuesta

Aunque su relación era conocida por sus cientos de miles de seguidores, de lo que no habían hablado hasta el momento era de su forma de conocerse, algo que ya ha salido a la luz. Todo ocurrió durante la etapa en la que Yuyee estuvo en prisión, allí ambos hicieron amistad en las largas horas de espera.

«Se me acercó un chico argentino a saludar, un fan. Se llamaba Luciano. Tenía a su mujer en la cárcel, no sé cuál era el delito, de estafa, dinero… Nos hicimos amigos y me ayudaba a hacer cosas. Un amigo», así lo ha contado el herpetólogo. Tanta fue la amistad que incluso le acogió en su casa durante unas Navidades y que ha llegado en pensar en él para dejarle al cargo del Santuario Libertad en su ausencia.