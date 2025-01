Frank Cuesta preocupa por su estado de salud: «Comienzo un tratamiento»

Después de un año 2024 muy complicado por sus problemas para mantener el control de su santuario de animales en Tailandia y la lucha con su ex mujer, todo parecía ir bien para Frank Cuesta. Tras conseguir que su ex pareja vendiese los terrenos a su propio hijo para que pudiera continuar con su trabajo tras muchas negociaciones, todo parecía ir bien para el experto en animales, pero el comienzo de este 2025 le tiene pendiente de su salud, motivo por el que ha querido informar de un tratamiento que comenzará en los próximos días.

Aunque hasta hace poco era reacio a hablar de su vida privada y de su familia, desde hace tiempo ha cambiar su actitud y comparte más aspectos con sus cientos de miles de seguidores en YouTube, Kick y demás redes sociales. Para tranquilizar del cambio de imagen que podrá sufrir en las próximas semanas, Cuesta ha querido explicar bien que se someterá a un tratamiento agresivo para su cuerpo. «Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento. Sabéis que yo tengo una especie de enfermedad ahí mentida dentro durante muchos años y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años y hoy comienza», así ha comenzado a explicarse.

Sin dar demasiados detalles de lo que sufre, el creador de contenido ha ido detallando lo que irá ocurriendo en las próximas semanas. «Todo los enero me tienen que meter un ‘mollo’ ahí por la médula y hacer unas cosas», una frase que ha provocado el susto para todos los que han visto el vídeo. También ha aclarado el motivo de su aumento de peso, que también tiene que ver con este tratamiento y que es para evitar sus consecuencias: «Me he estado engordando porque sé que voy a bajar peso, entonces aunque veáis que bajo peso, o que se me cae el pelo o algo así, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando algo», así ha querido parar los posibles rumores.

Aunque pueda parecer que está en un momento delicado de salud, el que fuera presentador de Frank de la jungla mira al futuro con optimismo: «Quiero hacer muchas cosas en todo el tiempo que esté en este mundo, que no sabemos nunca si vamos a estar mucho tiempo o poco tiempo y hay que aprovecharlo y hacer cosas, sobre todo cosas positivas».

En su vídeo, que transcurre durante un paseo por su conocido santuario de Tailandia, ha lanzado una reflexión: «Muchas veces nos preocupamos por cosas absurdas, de lo que dice la gente, de lo que va a decir la gente, de lo que piensa la gente y al final lo importante es la gente que está cerca de ti, la gente que realmente te quiere y te aprecia».

La enfermedad que padece Frank Cuesta

Aunque no es un tema del que suela hablar, en el año 2020 se sinceró con sus seguidores para contar con claridad lo que sufre, ya que en ese momento también apareció con una imagen muy desmejorada. «Sí, llevo 16 años con esto. Al principio me llevé un palo muy grande, pero luego te das cuenta de que te puedes quedar en casa y llorar de pena o pelear. No tengo miedo», aseguraba en YouTube.

Sobre su negativa a hablar de ella, explicaba que tenía sus motivos: «No es por miedo, simplemente no me gusta. Es una enfermedad de la sangre y se entiende. Es un tratamiento largo. Puedo decir cáncer o leucemia, pero es que me da igual. Al final del día estás malo y ya está».

Como en 2025, en aquel momento también avisaba de que no estaba dispuesto a rendirse y que seguiría luchando para superarla: «Para eso te mueres y te pegas un tiro. No, porque tengo hijos. Si no los tuviera sería otra historia. Tengo una familia y mucha responsabilidad».