El último accidente de Frank Cuesta casi le cuesta la vida: «Estoy vivo de milagro»

Frank Cuesta vuelve a convertirse en noticia por un nuevo accidente con animales. Si hace solo unas semanas sufrió un ataque de su ciervo Perrito, que reaccionó de manera inesperada contra él, el experto en animales ha vuelto a sufrir un percance, esta vez por culpa de una pequeñas ranas por las que casi muere.

Los seguidores de su canal de YouTube están acostumbrados a vídeos mucho más divertidos, pero esta vez ha querido contar algo muy personal. «Estoy vivo de milagro», ha comenzado diciendo antes de explicar con detalle el calvario que ha pasado.

«He pasado los dos últimos días en el hospital, he estado bastante enfermo. Me podía haber muerto perfectamente de una manera silenciosa, sin darme cuenta y gracias a que por una vez no fui un cabezón, fui al hospital de urgencia», ha dicho.

«Me limpiaron la sangre, he tenido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, en el hígado y el bazo», ha desvelado. El origen de este problema llegó por estar «limpiando una zona del refugio para habilitarlo para unos animales que estaban llegando y encontré unas ranas que había puesto ahí hace tiempo».

Se trataba de unas ranas conocidas como ‘dardo’ «que llevaban allí mucho tiempo, son ranas que han nacido en cautividad y que obviamente no tenían veneno porque va todo con la comida que les des, pero en esa zona había hormigas rojas, arañas…».

Esta vez los conocimientos de Frank Cuesta le han jugado una mala pasada, ya que las ranas sí tenían veneno, algo que descubrió horas después de manipularlas. «Esa noche empecé a sentirme mal, a tener muchísima fiebre, pasó al día siguiente y la sensación era mucho peor. Caí inconsciente en la cama desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, que me desperté y me di cuenta de que estaba muy mal», ha seguido.

Después de este susto, el especialista en animales ha tenido que luchar por conseguir ayuda médica: «Llegué al hospital de milagro y allí entré en una especie de estado de coma muy raro. Gracias a Dios hoy ya estoy aquí, no había sentido esa sensación nunca».

Segundo accidente que sufre Frank Cuesta en pocas semanas

Fu el pasado mes de enero cuando sus espectadores de Twitch vieron alarmados un directo en el que sufría un bestial ataque de Perrito, uno de sus ciervos. A todos sorprendió la reacción del animal, que es uno de los que siempre le acompañan.

Esperate que a Frank Cuesta despues haber cogido y besado a +200 serpientes venenosas que te matan solo al mirarlas y tras pasar la Leucemia va a acabar muriendose por un ciervo al que llama «perrito» Estoy con las pelotas al aire pic.twitter.com/loNVp2P3Pu — Ivangdc_RM (@Ivangdc_RM) January 29, 2024

Hace solo unos días volvía a ser noticia por un vídeo motivacional en el que trataba de animar a Ibai Llanos a continuar con su cambio físico después de que asegurase que su vuelta a su reto para adelgazar le estaba costando mucho sacrificio.

Por suerte parece que Cuesta ya ha pasado el peor momento y que pronto, como ha anunciado en su canal, volverá a sus contenidos habituales de naturaleza y a contar su vida rodeado de animales en su santuario.