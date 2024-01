Frank Cuesta, brutalmente atacado en su santuario por un animal: “¡Me ha pegado varias cornadas!”

Frank Cuesta continúa pasando sus días en Tailandia y, como no podía ser de otra manera, cuidando de los animales de su santuario. Sin embargo, por mucho amor y cuidado que les dedique, el ex presentador sabe muy bien que siempre existen riesgos.

Su objetivo siempre ha sido proporcionarle a los animales rescatados una libertad y condiciones similares a las que encontrarían fuera. Sin embargo, y tal y como ha mostrado en el último video compartido a través de su canal de YouTube, ha tenido un fuerte accidente con uno de los animales que están a su cargo.

Frank Cuesta ha estado apunto de perder la vida en directo tras ser atacado por un ciervo. Aquí el clip completo pic.twitter.com/6wcivlWAD8 — ceciarmy (@ceciarmy) January 29, 2024

Al parecer, Perrito, uno de los ciervos que viven en el santuario, se ha sentido en peligro y ha atacado a Frank Cuesta. Afortunadamente, el streamer se encuentra bien, pero no ha podido evitar tener heridas de guerra. Pues, tal y como se puede apreciar en el audiovisual, fue empujado contra un montón de arena.

Una inesperada reacción por parte del animal, que también le clavó la cornamenta en el abdomen. Por su parte, Cuesta ha explicado que se encuentra bien porque logró sacarse el cuerno del ciervo que tenía clavado y pudo luchar un poco con el animal para que no le hiciese más daño.

«Ha sido error mío, pensé que tenía salida»

Como era de esperar, la noticia del accidente de Frank Cuesta está causando una gran conmoción entre sus seguidores. «Acabo de tener un pequeño problema con Perrito», explicó el comunicador. «He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que tenía salida, y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra», comentó respecto a lo sucedido.

Reacciones en redes sociales sobre el accidente de Frank Cuesta

Los seguidores del streamer no han tardado en inundar las redes sociales con todo tipo de reacciones respecto a su último vídeo. Aunque en su mayoría los usuarios de X (anteriormente conocida como Twitter) han optado por tomarse lo sucedido con humor, no han dudado en manifestar su alegría al ver que se encuentra bien después de todo.

Un ataque que, sin lugar a duda, está dando mucho de qué hablar. De esta manera, Frank demuestra una vez más que, por muchos cuidados que reciban los animales, si se sienten en peligro terminarán dejándose llevar por su naturaleza.

Literalmente el ciervo a Frank Cuesta: pic.twitter.com/AAvhPlI0OW — Angelico (@ShinAngelico) January 29, 2024

Frank Cuesta es invencible, me alegro de que esté bien. pic.twitter.com/CxTYeAeGQv — Marito 🐢 (@MarioHurtado5) January 29, 2024

el colmo de frank cuesta es morir en una cuesta https://t.co/p2sXBV47tu — ☭ Locura González (@padrura) January 29, 2024

No debí darle una paliza a Frank cuesta pic.twitter.com/zaelp3dAvZ — Un Tontaina (@UnTontaina_) January 29, 2024