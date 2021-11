La nueva era musical de Fito y Fitipaldis ha arrancado más fuerte que nunca y así lo han hecho saber en sus redes sociales. El pasado mes de septiembre la agrupación conquistó a sus seguidores con el lanzamiento de ‘Cada vez cadáver’, su nuevo proyecto discográfico tras siete años de silencio musical y con el que dejaron claro que la espera había merecido la pena.

La canción que da nombre al disco, ‘Cada vez cadáver’, fue todo un éxito desde el momento de su lanzamiento. Una canción con la que la banda liderada por Fito Cabrales confirmó su esperado regreso. Una vuelta a la industria musical que los llevó inmediatamente al número uno de la lista oficial de ventas de nuestro país. La prueba fehaciente de las ganas que tenía el público de volver a disfrutar de nuevo temas de Fito y Fitipaldis.

Ya están a la venta las entradas de la Gira «cada vez cadáver Tour». Puedes conseguirlas en: ▪ https://t.co/1GCAlFYNOD

▪ https://t.co/Y2mUmntx0S

▪ https://t.co/dILSYMePuP Enlaces directas a todas las fechas 👇 https://t.co/Cj103wYgdv#cadavezcadavertour pic.twitter.com/nXx30Wam5Q — Fito&Fitipaldis (@FitipaldisRock) November 12, 2021

Pero, las sorpresas no acaban ahí. La agrupación ha anunciado que su nuevo tour, ‘Cada vez cadáver’, está ultimando detalles y ya han anunciado 21 ciudades de la geografía española por las que realizaran una parada para deleitar al público con sus nuevo temas. Una travesía que comenzará el próximo 12 de marzo de 2022 en el Palacio de los Deportes de Santander

Tras esta primera parada Fito y Fitipaldis se desplazarán hasta Albacete, Alicante, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Fuengirola, Gijón, Granada, Las Palmas, Madrid, Mallorca, Murcia, Pamplona, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Eso sí, también harán parada en Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, pero las fechas de ambos conciertos aún están por confirmar.

Asimismo, las entradas ya están disponibles en la página web de www.livenation.es y www.fitoytipaldis.com Una cita única que no te puedes perder y donde Fito y Fitipaldis contará con Morgan como banda invitada en el tour, quienes estarán presentando durante esta gira su nuevo trabajo ‘The River and The Stone’.