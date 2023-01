‘First Dates’: Vanessa, decepcionada al no haber encontrado al empotrador que buscaba

El pasado jueves 12 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera tan concreta, observamos cómo nuevos comensales llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Gonzalo y Vanessa.

El fisioterapeuta fue el primero en llegar al local de Cuatro. Entre otras cuestiones, confesó que lleva un año haciendo surf, pero también le encanta patinar y la Naturaleza. Además, reconoce que quiere viajar por todo el mundo sin tener entre manos un billete de vuelta. Su cita para esa noche era Vanessa.

La comensal no tardó en mostrarse absolutamente convencida de que los astros influyen, de lleno, en nuestro día a día. Lo que busca en First Dates es un hombre que le atraiga no solo físicamente, sino también mentalmente. Por si fuera poco, busca que éste tenga una buena posición social.

Vanessa se ha mostrado encantada al saber que Gonzalo es profesor de yoga. A éste, por su parte, le ha gustado mucho que su cita fuera italiana. La comensal no tardó en confesar que sabía hacer masajes shiatsu y reiki, algo que les unió aún más. En un primer instante, Gonzalo no mostró ningún tipo de impedimento a la hora de pensar que podría tener una relación con su cita.

Ella, por su parte, no descarta incluso tener un hijo con él. Eso sí, Gonzalo le dejó claro desde un primer instante que su objetivo es vivir sin ningún tipo de ataduras. En el reservado, los dos han hablado de la influencia de los astros en la personalidad de cada uno. Vanessa, además, trataba de dar con esa parte “empotradora” de su cita. A pesar de que consideraba que era muy guapo, no ha dado con esa faceta. Y para ella, se trata de algo fundamental.