‘First Dates’: un soltero sorprende con una provocativa y sexual petición a su cita

En la pasada noche del 9 de marzo, First Dates reunió como siempre a un nuevo grupo de solteros que buscan encontrar el amor. La conexión física y sexual de una de las parejas ha provocado que uno de los comensales hiciera una atrevida petición.

Desirée ha sido la primera en llegar al restaurante y ha confesado tener mala suerte. “He tenido un mal ojo… He acabado muy quemada y siento que en mis dos relaciones he perdido el tiempo y mi juventud”, ha revelado la gaditana. Ahora mismo busca encontrar el “amor verdadero” y un chico con el que sea compatible en el sexo.

Su cita ha sido Salvador, un chico que se considera “muy caliente y muy ardiente”. “Me gusta que tenga su buen culo, sus buenas tetas, los ojos azules y que esté buena”, ha explicado sobre qué es lo que le gusta en una chica. Ambos se gustaron mucho a primera vista, aunque la gaditana comenzó un poco nerviosa.

Al sentarse en la mesa hablaron entre otras cosas sobre sus relaciones pasadas y la soltera contó que le había ido “fatal en el amor”. “A mí, cuando me gusta una muchacha, doy el 100% de mí y soy fiel. Soy muy cariñoso”, quiso recalcar el constructor. Los dos coincidieron en su gusto por el flamenco y ella se sorprendió a comprobar que su cita le atraía como nadie lo había hecho en mucho tiempo. A continuación, han seguido hablando sobre cómo es cada uno en la cama.

Tanto Desirée como Salvador han afirmado que en la cama eran bastante fogosos y han procedido a dar más detalles. “Primero te como el cuerpo completo con nata y, después, te hago el amor. Yo en la lengua no tengo pelo ninguno, ni ahí abajo tampoco”, ha comentado sin filtros el malagueño. Frente al equipo se ha explayado un poco más: “La que tope conmigo ha triunfado, no por nada, sino porque la voy a hacer disfrutar. Va a querer repetir”. A la joven esto le ha gustado y ha confesado que ella busca un chico que bese bien y tenga aguante en el sexo. “Yo en la cama me puedo tirar dos horas haciéndolo”, ha respondido el comensal para sorpresa de la gaditana.

Desde First Dates consideraron que la pareja se tenía que tomar el postre en el reservado y ahí los llevaron. Allí compartieron numerosos besos apasionados con los que el soltero bromeó diciendo que “de la pasión pasamos al guarreo”. “Ha habido mucha tensión sexual y nos han faltado dos horas en el reservado sin cámaras”, llegó a confesar el de Málaga frente a las cámaras. Ha quedado patente que la chispa ha saldo entre los dos comensales y por eso han decidido tener una segunda cita.