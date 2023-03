‘First Dates’: un soltero deja en shock a la audiencia por su curiosa excusa para no besar

El restaurante First Dates volvió a abrir sus puertas el pasado 8 de marzo con una misión, que aquellos que se presenten al programa encuentren a su pareja ideal. Durante la noche pasaron muchas parejas, sin embargo, la que más llamó la atención de la audiencia fue la formada por Álvaro y Adrián, quiénes no terminaron con buen pie.

Álvaro, un joven alicantino de 28 años, contaba que es muy conocido en redes sociales, especialmente en Tik Tok por subir contenido sobre cruising, algo que llamaba mucho la atención a Carlos Sobera: “¿Cruising, cruceros?”, preguntaba. El comensal no paraba de reírse y le explicaba de qué se trataba esa actividad tan misteriosa: “Actividades de trakatrá en lugares públicos”, comentaba para la sorpresa del presentador.

“Espérate, que yo ya tengo una edad. Yo cuando leo cruising es una agencia de viajes, me apunto en un crucero de jubilados”, expresaba Sobera. En ese momento entraba Adrián, un chico de 29 años, muy tímido y que está buscando encontrar el amor, pues anteriormente sus parejas se habían portado muy mal con él.

Nada más verse ambos tuvieron muy buena impresión, además, la conversación fluyó con mucha facilidad y hablaron de todo tipo de temas: Aficiones, experiencia laboral, trabajo… coincidieron prácticamente en todo. Sin embargo, Álvaro no llegaba a estar del todo convencido: “Me gusta la gente mucho más lanzada”; explicaba. Más tarde, pasaron a la sala del amor y quisieron saber más sobre sus relaciones sexuales: “En el tema sexo le veo muy abierto es un tema que yo aún estoy explorando”; expresaba Adrián.

El equipo de First Dates les propuso darse un beso, sin embargo, ambos se negaron pues no había llegado a imponerse el amor entre ellos: “No le he dado un beso porque no me ha gustado. Me gustan los chicos más atractivos”, explicaba Álvaro. A pesar de todo, Adrián si que estaría dispuesto de tener una segunda cita, pero su compañero siguió con su negativa.