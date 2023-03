‘First Dates’: Hilary desvela que le gustan los chicos “que tengan pinta de malos pero no sean malos”

Hilary, comensal del programa First Dates, se quedó en shock al ver la presentación tan original que estaba haciendo Juan al entrar por la puerta del restaurante. Carlos Sobera le pidió anteriormente que entrara bailando twerk. Aunque para sorpresa la que se llevó este con la decisión final de su cita.

El comensal explicó al presentador que era deportista de alto rendimiento en atletismo y que se hacía los 1.500 metros en 3 minutos y 56 segundos. Además, era un apasionado del baile, motivo por el cual entró bailando twerk: “Cuando salgo de fiesta me vitorean, me animo, me crezco y saco los pasos prohibidos”, comentó. Hilary, la que fue su cita durante la noche, se quedó de piedra al verle: “Me ha ganado, me he quedado loca. No me esperaba ese recibimiento”, aseguró.

Nicolás y Yasmile llegan a un atrevido acuerdo durante su cita: “Podemos ir a un local de intercambio de parejas”#FirstDates7Mhttps://t.co/sckWuYqikx — First Dates (@firstdates_tv) March 7, 2023

Durante la cena hablaron de sus aficiones. La soltera se interesó mucho en Juan pues era fotógrafo y le podía hacer sesiones de fotos gratis y así usarla como modelo. Sin embargo, la cita avanzaba y con ello lo hacía también la opinión de Hilary quién confesó que le gustaban más los chicos malotes y atrevidos sexualmente, aunque eso sí, que luego fueran un trocito de pan: “Los chicos me gustan malos, que tengan pinta de malos, pero que no sean malos”, comentó ante las cámaras del programa.

A medida que avanzaba la cita Juan quiso saber que había sentido ella al verle, aunque la respuesta no fue la que esperaba: “Físicamente no eres mi tipo. Pero de personalidad congeniamos muchísimo”, contestó. Por ello, el fotógrafo intentó que cambiara de opinión, pero sin éxito. Finalmente, este quiso tener una segunda cita con Hilary, pero ella no decidió lo mismo: “Me cae muy bien, pero como amigo”, expresó.