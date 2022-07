‘First Dates’: una soltera sorprende con una cobra a su cita

Una noche más, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde una de las parejas protagonistas fue la formada por Ana y Carlos, quienes no han dejado claro si se gustaban o no, hasta la decisión final.

Asturiana y de 71 años, Ana señaló que Carlos, de 66 años, no encajaba demasiado con sus gustos. Sin embargo, con el transcurso de la cena, parece ser que la opinión de la comensal fue cambiando y lo empezó a ver como un hombre muy interesante.

Una opinión que se profundizó cuando ambos se trasladaron hasta el jacuzzi del programa, pues el aspecto físico de Carlos dejó sin palabras a Ana. De hecho, a la comensal le encantó que estuviera “fuerte y ágil” y que no tuviera tripa, ya que es algo que no le gusta nada en un hombre. “Me ha parecido más atractivo que con ropa”, ha confesado.

Por su parte, a Carlos le pareció que su cita era una persona elegante, inteligente, encantadora y culta. Y es que, el encuentro entre ambos indicaba que estaba marchando a las mil maravillas. Pero, lo que nadie vio venir fue el inesperado momento que tuvo lugar posteriormente en la decisión final de First Dates.

Carlos, al saludarse, ha ido a por todas y se ha lanzado hacia Ana para darle un beso. Un gesto que hizo que ella se apartase instantáneamente, haciéndole una cobra. “Pero bueno, ¿esto que es? No empecemos, que todavía no toca”, le dijo ella, con humor. Eso sí, el comensal no se quedó sin beso, pues Ana le terminó dando dos besos en las mejillas.

Pero, aunque todo parecía que la asturiana estaba dispuesta a decir que no a tener un segundo encuentro con Carlos, nada más lejos de la realidad. La comensal señaló que le encantaría tener una segunda cita con él porque podrían encajar bastante bien. Ante sus palabras, Carlos lo tuvo claro: “No puedo dejar pasar esta ocasión sin tener un segundo, tercer y cuarto encuentro”.