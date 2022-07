‘First Dates’ | Shayla deja en shock a su cita: «Me estás poniendo cachonda»

El picante es un elemento indisociable en el programa de citas de Cuatro, First Dates. Los que aportaron ese toque en el programa que se emitió anoche fue una pareja de lo más peculiar. Estamos hablando, cómo no, de Shayla y Tomás.

La primera en llegar al restaurante del programa dirigido por Carlos Sobera fue Shayla. Que no dudó en contarle al vasco que venía de una familia bastante importante de Marbella: «Yo nací y desde pequeña estaba en la cuna en muchas fiestas con Luis Ortiz, Jesús Gil, con toda la gente importante de Marbella» dijo la andaluza. Aunque no dudó en desmarcarse de su familia, ya que los considera unos “pijos”, reconociendo que ella era mucho más humilde que ellos.

Cuando Tomás apareció se sintió la química desde el primer momento. Ambos no dudaron en reconocer que físicamente se atraían el uno al otro. Shayla llegó a decirle a su cita sin ningún tipo de miramientos que «menos mal que eres guapo porque me llega a tocar un callo de estos, pff, qué coñazo”. Un comentario que no gustó demasiado a su cita, que no dudó en catalogarla como un torbellino.

Shayla saca su lado pasional y hace pasar un mal trago a Tomás: “Me he sentido acorralado” 😳 #FirstDates20J https://t.co/E9XcxWm0c4 — First Dates (@firstdates_tv) July 21, 2022

La cosa terminó desmadrándose cuando se metieron a la piscina improvisada del programa. Sobre todo cuando Tomás se quitó la camiseta Shayla se abalanzó sobre el para llenarle de besos.

«Como mi padre vea esto… papá te quiero. Nunca me he liado con un tío que acabo de conocer» dijo a las cámaras, diciéndole al oído a Tomás que se estaba poniendo “chachondísima”. Esta situación no le gustó en absoluto a Tomás, que se sintió acorralado y comentó que «Menos mal que se ha cortado por su padre, si no miedo me da; le he tenido que meter el freno».

Finalmente, esta situación sacó de quicio al nutricionista, el cual rechazó a Shayla. Esta no se tomó especialmente que su acompañante no desease una segunda cita y seguramente un poco despechada dijo «Yo viviendo en Marbella, donde están los chicos más guapos del mundo, como él hay muchos. Como a él los tengo a patadas».