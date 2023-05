Una soltera de ‘First Dates’ se queda en shock al ver a su cita: “¡Se parece a Santiago Abascal!”

Liderando el prime time de Cuatro noche tras noche, First Dates regresó a la cadena con una nueva entrega del popular programa de Carlos Sobera. Un show televisivo que nos ha presentado a numerosos solteros a lo largo de los años y por que el no dudaron en pasar Espe y Manuel.

Espe es una mujer de 42 años originaria de Jaén que busca a un hombre con el que compartir el resto de su vida. Desafortunadamente, hasta el momento, ha tenido mucha mala suerte en el amor. «Desafortunada en el juego y en el amor», señaló. Su cita de la noche fue Manuel, un sevillano de 42 años que busca una relación estable.

La llegada de Manuel al restaurante de First Dates no dejó indiferente a nadie, especialmente, por su físico. Carlos Sobera nada más ver al soltero le comentó que le recordaba mucho al actor Pepón Nieto. Pero, seguidamente corrigió su observación y admitió que era muy parecido a Santiago Abascal, el presidente del partido político VOX.

Eso sí, el presentador no fue el único que le vio un parecido al comensal con el político, pues, hasta la propia Espe se quedó sin palabras al verlo. «La primera impresión me ha parecido Santiago Abascal, me ha chocado al verlo porque he dicho se parece a Santiago Abascal», declaró la soltera aterrorizada. Una primera toma de contacto que ya estuvo sentenciada desde el primer momento debido a que Manuel tampoco sintió ningún tipo de atracción por la soltera.

«No me ha gustado porque no me gustan las chicas de esa manera. No me gusta como viste», destacó el sevillano. Al parecer, Espe no cumplió las expectativas de Manuel, quien dejó muy claro el tipo de mujer que le gusta. «Mi prototipo de chica es como la Reina Letizia, educada, elegante, inteligente, delgada y guapa», señaló.

«No ha surgido el feeling que a mi me gustaría que surgiera para encontrar el amor», admitió la comensal. De hecho, fue tanta la falta de chispa entre ambos que hubo un punto en la velada donde los solteros no sabían ni de qué hablar.

Por ello, cuando llegó el momento de la decisión final de First Dates, todo estaba muy claro. «Espe es muy educada y luchadora, la veo buena chica», afirmó Manuel, quien la invitó a cenar. Sin embargo, los dos solteros coincidieron en cortar por lo sano y no tener una segunda cita fuera de cámaras.