‘First Dates’: una soltera se marcha del restaurante tras la propuesta de su cita

El pasado miércoles un grupo de solteros llegó al restaurante de First Dates dispuesto a encontrar a su media naranja. Sin embargo, una de las citas fue tan desastrosa que una de las comensales abandonó el programa sin terminar la cena.

Maite lleva diez años soltera y está ilusionada por encontrar un nuevo amor. Carlos Sobera le ha preguntado por su prototipo de hombre y ella ha asegurado que no espera “un Brad Pitt”, pero que tiene las ideas claras. Su cita ha sido Francisco, un agricultor de 49 años. “Soy muy apañado. Me gustan las bromas y no soy una persona bipolar. Siempre estoy con la misma armonía”, ha contado el soltero en su presentación.

A la soltera no le ha agradado ni físicamente ni por su personalidad. “Abre la boca y pierde todo el encanto”, ha dicho la cordobesa antes incluso de comenzar propiamente la cena. Esto tampoco se ha arreglado cuando han bailado bachata, ya que el comensal no sabía hacerlo y sus intentos han disgustado aún más a Maite. Ya en calma, él le ha hecho una propuesta a su compañera. “Ya te digo, como estamos cerca, si quieres que quedemos algún día o lo que sea… Según te haya parecido yo, claro”, ha comentado el agricultor a la carpintera. Ella tenía claro que no le había gustado, así que esa cita no iba a llegar a término.

Maite sale corriendo de su cita en #FirstDates12A cuando Francisco le propone apañar la decisión final: “No voy a mentir por ti”https://t.co/xaPQTPQc7T — First Dates (@firstdates_tv) April 12, 2023

La mujer ha optado por ser sincera desde el primer momento y le ha dicho a Francisco que no le atraía nada. Él ha seguido insistiendo en que todavía quedaba noche y eso podía cambiar. Además, le ha propuesto un peculiar trato. “Nosotros podemos aquí decir una cosa y luego que sea otra también y quedar los dos bien, ¿me entiendes?”, comenzaba diciendo él. “Al menos, de cara a la gente, decir que sí. Para que luego no te vean por la calle y te digan: ‘Ah, a ti te dijeron que no’”, ha finalizado su propuesta el soltero. La cordobesa se ha escandalizado al oír estas palabras y ha afirmado que “con la verdad se va a todos lados”.

Maite finalmente no podía aguantar más la tensión y decidía marcharse de First Dates. “No me ha gustado el detalle ese que has dicho de que dijera una cosa delante de cámara. Así que me tengo que ir. Venga y encantada”, se despedía la carpintera dejando plantado a su cita. “A mí no me impone nadie el decirle que sí, cuando al verlo cara a cara no me está haciendo sentir. Nadie me obliga”, ha explicado más tarde a las cámaras del programa.

Carlos Sobera se ha preocupado por cómo le pudiera haber sentado esto a Francisco, pero el agricultor se lo ha tomado con mucha filosofía. “Se ha ido volada, no me ha querido. No pasa nada, yo ceno con cualquier persona, no me hundo. Me han venido palos más gordos que este”, ha reflexionado el cordobés antes de ser despedido por el presentador en la puerta.