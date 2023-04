‘First Dates’: Marta confiesa que le “ponen” los uniformes y esta es la reacción de su cita

A veces una cita parece destinada al desastre, pero con un poco de paciencia al final se puede hacer funcionar y acabar siendo un éxito. Esto es lo que les ha pasado a dos de los comensales de First Dates que han tenido un par de baches durante su velada.

El programa ha recibido en primer lugar a Josep, aunque sus amigos le llaman Pep. Con él las apariencias engañan y es que a pesar de su look y el rubio platino de su pelo es un chico muy sentimental. Llora con las películas románticas y su favorita es Posdata: Te Quiero. El físico no es lo más importante para él y busca una chica alegre y cariñosa.

Su cita ha sido Marta, una joven que viene del barrio madrileño de Arturo Soria. Según ella normalmente suelen creer que es del sur de Madrid. “Se piensan que soy de Fuenlabrada porque soy más de barrio que los columpios”, ha señalado en su presentación. “No entiendo su look a lo Messi”, es lo primero que ha dicho la soltera al ver a su cita.

El chico se ha llevado una buena impresión del físico de la madrileña que ha calificado como “espectacular”, aunque por su actitud le ha parecido “un poco borde”. Sin embargo, al empezar a entablar conversación se ha dado cuenta que quizá la había juzgado erróneamente y que era mucho más abierta y simpática de lo que pensaba. Ambos buscan a alguien con un estilo de vida activo, divertido y que sea atractivo. Marta no ha visto muy fitness a Josep, pero ha decidido darle el beneficio de la duda: “Igual cuando se quite la camiseta negra, me sorprende”.

La madrileña es influencer en Instagram y le ha contado a su cita que a veces conseguía tatuajes gratis. Él por su parte le ha sorprendido comentando que subía contenido de humor y desamor a Tik Tok. Entonces ella le ha contado que es madre de una hija, que no quiere tener más y que la tuvo muy joven. “Me puse a llorar”, ha afirmado sobre el momento en que se enteró de que estaba embarazada. Fue justo después de independizarse, pero ahora ha explicado que es muy feliz y no la cambiaría por nada en el mundo.

La conversación ha tomado un cáliz más intimo cuando han hablado de aquello que les “ponía” y la joven ha mencionado que a ella le gustaban los hombres con uniforme. Su ex era policía y lo usaban en algunos juegos. “Yo llevaba el de Mercadona bien apretadito”, ha señalado Josep entonces. Ella rápidamente ha corregido que no le valía cualquier tipo de uniforme. Han acabado la cita en el reservado de First Dates y allí han compartido chupitos y un beso. En la decisión final, él le ha dicho que se quitaría el rubio platino por Marta y ambos han estado de acuerdo en repetir la cita.