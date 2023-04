‘First Dates’: un soltero deja en shock a su cita al dar detalles de su anterior relación

Un nuevo grupo de solteros ha acudido como cada noche a First Dates en busca del amor verdadero. Sin embargo, estos dos comensales no han sido capaces de encontrar nada más allá de una amistad.

El primero en llegar al restaurante ha sido Cristian, un joven de 24 años al que sus amigos llaman ‘el rico’. “Siempre voy muy bien vestido, soy el que más dinero tengo”, añadía desvelando el motivo del apodo. Le apasiona el mundo del modelaje y por tanto se considera presumido y que le gusta cuidarse. “Me depilo piernas y glúteos con láser”, ha confesado.

Su cita ha sido Rocío que tiene 20 años y viene de Cádiz. Ella se ha definido como una persona extrovertida. La primera impresión que ha tenido de su acompañante no ha sido muy buena, aunque a él sí le ha gustado mucho la gaditana. “A mí me gustan los hombres grandes, le he visto más poca cosilla”, explicaba la soltera a las cámaras del programa.

Cristian, sobre su ruptura: “Me dejó el 24 de septiembre a las 22:30 horas en una pizzería” https://t.co/QFjGSm2yQX — Cuatro (@cuatro) April 12, 2023

Ya en la mesa, el soltero le ha contado a su cita que solo había estado en una relación y que tan solo duró 9 meses. Se conocieron a través de una aplicación y ni siquiera tenían cosas en común. “Me dejó en una pizzería”, ha comentado sobre la ruptura. Él cree que la chica no quería no estar con él.

“Era muy rara, ni la entendía”, ha comenzado explicando. “Tampoco había tema sexo, yo digo no me lo puedo ni creer. Me ha tocado una rara”, señalaba el chico sobre lo que pensó en aquel momento. “En los 9 meses que hemos estado me puedo tirar el farol que 4 lo he olido”, ha contado sobre las veces que tuvo sexo con su expareja. Rocío no se creía lo que estaba oyendo.

Durante el transcurso de su cita en First Dates era evidente que en la cena parecían más dos amigos que dos personas dispuestas a tener algo más allá de una amistad. Los dos coincidían en que lo habían pasado bien y estaban a gusto. Pero, mientras a Cristian le hubiera gustado seguir conociendo a Rocío, ella ha dejado claro que no lo ve como pareja.