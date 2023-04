‘First Dates’: Fidel sorprende a su cita disfrazándose de «el mendigo gatito»

Los comensales de First Dates nunca paran de sorprender tanto a los espectadores como al equipo del programa. La pasada noche uno de ellos se presentó con un curioso disfraz que escondía una peculiar historia.

El hombre en cuestión fue Fidel y llegó al restaurante disfrazado de gato con una guitarra rosa haciéndose llamar “el mendigo gatito”. Según le contó a Carlos Sobera se consideraba artista y era cantante. Él mismo contó la historia detrás del disfraz: “Un día en Barcelona vi que los turistas prestaban más atención a los gatos callejeros que a la gente que estaba pidiendo, entonces pensé que si los mendigos se vistieran de gatitos, al ser de la misma especie, les ayudarían”.

Judith no sale corriendo al ver a su en #FirstDates10A por un único motivo: “Le hice una promesa a mi aita”https://t.co/5yQlAQ2LmX — First Dates (@firstdates_tv) April 10, 2023

Su cita fue Judith, una bilbaína dispuesta a cumplir una promesa que le hizo a su aita. “Voy cumpliéndolas año tras año y esta, era una de ellas”, explicó la mujer en su presentación. Al ver a Fidel se quedó muy sorprendida y no supo bien como responder. La decisión de dejarse puesto el disfraz del valenciano era una prueba: “Si la chica con la que me han citado en First Dates es capaz de ver más allá de mi disfraz de ‘El mendigo gatito’, la dejaré descubrir mi verdadero yo”, afirmó al principio del episodio. Sin embargo, no vio ese potencial en su acompañante. “A esta chica no la veo con humor”, reconoció frente a las cámaras.

“Soy muy vergonzosa y esa situación estaba siendo muy complicada. Me dieron ganas de levantarme e irme”, ha afirmado la soltera sobre el disfraz y el comportamiento de su cita. Solo la promesa que le hizo a su padre hizo que no abandonara el restaurante. Cuando ya estaba próximo el final de la cita el cantante decidió quitarse el disfraz. Al verle con la camiseta rosa y vaqueros que llevaba debajo la bilbaína tampoco se ha mostrado más convencida. “Tú y yo no quedaríamos nunca”, le dijo la mujer a Fidel con total sinceridad.

Como era obvio, en la decisión final Judith dejó claro que no quería una segunda cita. “Desde que nos hemos visto al principio los dos coincidimos en que aquí no había nada. Si nos hubiéramos encontrado en cualquier otra situación, ni nos habríamos saludado”, ha señalado la comensal.