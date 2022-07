‘First Dates’ | Shana confiesa: “He sido un poco falsa con mi cita”

Tanto en el programa First Dates como en una cita en cualquier bar, la gente tiende mucho a exagerar sobre su vida o incluso mentir. Y en el último programa presentado por Carlos Sobera, una mujer ha reconocido que fue un poco falsa con su cita.

Rogelio entraba al restaurante de First Dates bastante bien vestido y con una caja roja bajo el brazo, este ultimo objeto era una sorpresa para su acompañante tal y que se lo entregaría antes de los postres. Se trataba de un exmilitar murciano el cual estuvo prácticamente 30 años en el cuerpo. Tiempo después llegó Shana, una mujer de 45 años la cual es originaria de la Isla Mauricio, aunque en actualidad reside en Gran Canaria.

Tras acomodarse en la silla, los solteros empezaron ha hablar de los temas más comunes en este tipo de citas, los amores pasados. Por su parte Rogelio explicó que «Tengo una hija y estuve casado 14 años, pero se acabó el amor. En las relaciones que he tenido he estado enamorado y en el programa busco una compañera de vida».

#TúTambién te has equivocado con el nombre de tu pareja en una primera cita 😅 ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7J en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/FNdzyvw4Yd — First Dates (@firstdates_tv) July 7, 2022

Con el pasar del tiempo, se sentían cada vez más cómodos, y Shana llegó a reconocer que Rogelio le parecía un 8 y que podría tener una cita de 24 horas con él, ya que se sentía extremadamente cómoda a su lado.

Por fin llegó el ansiado momento de la entrega de la sorpresa, cuando Shana abrió la caja pudo ver un llavero y unas chucherías, enseguida le comento a Rogelio que le encantaba. Sin embargo, detrás de cámara reconoció que «estoy en proceso de hacer dieta, pero me encantan. Eso sí, son malas para los dientes y al decirle que me gustaban… he sido un poco falsa con él». A pesar de que Rogelio no terminó de acertar con el regalo, ambos estaban encantados de tener una segunda cita.