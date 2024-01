‘First Dates’ saltará de Cuatro a Telecinco por primera vez en su historia

Desde que aterrizó en la parrilla televisiva española, allá por el 2016, First Dates se ha convertido en una de las apuestas favoritas del prime time en Cuatro. Carlos Sobera y todo su equipo continúan uniendo los corazones de todos los solteros que se animan a presentarse a la aventura del amor. Aunque, muchas veces, no tenga un final muy feliz.

A lo largo de los años, cada vez son más los comensales que dejan atrás sus miedos y se enfrentan a las cámaras para encontrar el amor. Una travesía donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a todo tipo de personalidades. Por ello, este próximo 14 de febrero, la emoción será el doble. ¿Qué sucederá? ¡Te lo contámos!

💘 ‘First Dates’ es SEGUNDA OPCIÓN EN SU FRANJA con un 7,9% y 1.066.000) 💘 Se impone un día más a su competidor 💘 3,3M de espectadores únicos 💘 Anota un 7,8% en TC pic.twitter.com/PdLrlX9gsY — Mediaset España (@mediasetcom) January 26, 2024

El día de los enamorados está a la vuelta de la esquina, por lo que el programa de Mediaset España ya comienza a prepararlo todo de cara a este gran día. Una fecha muy especial en el calendario de todo el equipo, por obvias razones si se trata de un show de citas, y que emitirá por ello un programa el doble de importante.

First Dates abandona Cuatro y pasa al prime time de Telecinco

El día de San Valentín llega pisando fuerte a First Dates y este próximo 14 de febrero el programa será emitido en Telecinco. Un movimiento jamás sucedido en la historia del formato, pero que se realizará de forma ocasional en la cadena principal.

Ha sido el grupo de comunicación el encargado de anunciar esta gran noticia para los fans del espacio de citas. En un vídeo publicado en las redes sociales de Mediaset, Carlos Sobera ha confirmado que el programa saltará por un día a Telecinco.

💘@firstdates_tv celebra el Día de San Valentín en @telecincoes el próximo 14 de febrero pic.twitter.com/nqCmFCVPAM — Mediaset España (@mediasetcom) January 30, 2024

Aunque no ha hablado de horario, todo apunta a que se emitirá antes de La isla de las tentaciones 7. Una apuesta de lo más acertada debido a que son dos formatos televisivos que destacan no solo por su gran audiencia generada, sino por compartir también target.

Desde que comenzó su andadura por la parrilla televisiva española, First Dates no ha dejado de darle alegrías a Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan. Así pues, no solo es la opción favorita del canal secundario, también ha batido todo tipo de récords este mes de enero. Pues, ha arrasado la temporada con un 10,5% y casi 1,5 millones de espectadores el pasado día 15.

Aunque podría ser solo un movimiento con motivo de un día muy especial, podría servir de prueba para comprobar si un cambio de cadena de Sobera y compañía podrían servir para plantar cara a El Hormiguero. Pese a los intentos con Cuentos Chinos o el reciente regreso de Allá tú, ninguno ha podido acercarse a los datos de Pablo Motos y sus hormigas en Antena 3.