‘First Dates’ es uno de los programas que, noche tras noche, más éxito tienen en nuestro país. El pasado jueves 30 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega donde diversos comensales llegaban al restaurante más famoso de la televisión para conocer a su media naranja.

Entre ellos se encontraba Rubén, subcampeón de España de powerlifting: “En el último campeonato levanté 240 kilos de sentadilla, 147,5 kilos en press de banca y 240 kilos en peso muerto”. Además, añadió: “Quedé segundo, pero logré récord en sentadilla y press de banca, que son los dos movimientos que más me gustan”.

El madrileño, lejos de que todo quedase ahí, confesó que “en el último intento de peso muerto me puse a cantar ‘Baby one more time’ de Britney Spears y todo el pabellón se quedó en silencio”. Es entonces cuando reconoció que “en mi club ponemos música variada, sobre todo las Spice Girls o Justin Timberlake”.

Después de esta explicación del comensal de ‘First Dates’, Carlos Sobera quiso saber si tenía algún tipo de mujer ideal. Es entonces cuando el madrileño se sinceró: “Me gusta mucho Isabel Díaz Ayuso. Desde mi punto de vista y del de muchos de mis amigos, se ha convertido en un fenómeno milf”.

El presentador, aprovechando la enorme fuerza que tenía Rubén, le propuso un reto de lo más peculiar: “A tu cita la vas a llevar aúpa hasta la mesa, así entrenas al mismo tiempo que cenas”. ¡Y él aceptó! Vera fue su cita, quien reconoció en su presentación que era una persona “bastante solitaria y me gusta ganarme las cosas por mí misma”. Rubén, en cuanto la vio, reconoció que tenía unos ojos “bastante bonitos”.

El joven de 18 años explicó a su cita qué era el powerlifting antes de charlar sobre sus diversas aficiones. Lo cierto es que Vera se quedó sin palabras cuando, de un momento a otro, Rubén se levantó de la mesa para cantar y bailar ‘Baby one more time’ de Britney Spears. La madrileña no pudo evitar reconocer que “me he sentido un poco avergonzada, pero no pasa nada”. En la decisión final, Rubén sí que quiso tener una segunda cita para conocerse mejor mientras que Vera aceptó volver a quedar pero como amigos.