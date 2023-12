«Me la quiere enseñar»: La queja de una comensal de ‘First Dates’ sobre su cita

First Dates continúa presentando solteros, también en Navidad. El popular programa de Cuatro abrió sus puertas para recibir a sus nuevos comensales. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan particulares como la de Cristina y José Luis.

La profesora jubilada de 67 años se presentó en el programa buscando a un hombre «fuertote», pero a la vez bohemio. Su cita fue José Luis, de 66 años y divorciado en dos ocasiones. El primer encuentro de la pareja fue muy positivo, pues ella, al ser nativa de Francia (Toulouse), se presentó en francés a José Luis. El soltero, por su parte, le respondió en el mismo idioma.

A pesar de ello, la primer impresión de Cristina no fue la mejor. «Ni fu ni fa, porque me recordaba a alguien del pasado y me hizo decir otra vez, calvo con gafas», confesó. Durante la velada, el comensal le explicó que uno de sus hobbies favoritos es la autocaravana, un tema que a la profesora no le convenció nada.

«Ya la fórmula autocaravana me echa para atrás, soy un poco intransigente», dijo Cristina. Además, José Luis admitió ser un gran seguidor de los signos zodiacales. «Tienes que entender que no soy superficial, pero sí tengo ese punto de que puedo volar, de tierra sacarme un poco del arraigo», añadió él.

«Me da lo mismo, ha insistido tanto en su signo zodiacal, a mí Geminis, conozco otros que no son como tú», respondió la soltera en privado. La velada fue transcurriendo y el soltero nombró a su querida autocaravana en varias ocasiones, aspecto que echó para atrás a Cristina. «Me la quiere enseñar», declaró la jubilada. En la decisión final de First Dates, José Luis sí quiso tener una segunda cita. Sin embargo, Cristina le dio un «no» rotundo.