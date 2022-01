Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Andrea, María y Marina. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Marina y María acudieron al restaurante de Cuatro con el objetivo de experimentar cosas nuevas, por lo que apostaron por una velada de tres. Definidos como una pareja muy abierta y liberal, las comensales se encuentran en la búsqueda de una tercera persona para sentirse plenas.

Fue entonces cuando Andrea llegó al restaurante y, como era de esperar, su reacción fue de sorpresa absoluta. La joven no se esperaba para nada lo que tuvo que experimentar en su cita, especialmente porque su velada no sería con una persona, sino con dos. «¿Me contáis un poco el rollo, de qué va?», les preguntó Andrea sin dar crédito.

¡El restaurante del amor vuelve a abrir sus puertas! Sigue en directo un nuevo programa en @cuatro ❤ #FirstDates13E

🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/U7PMQ56sX7 — First Dates (@firstdates_tv) January 13, 2022

Durante la cena, las comensales hablaron del amor y de las relaciones sexuales, tema donde Andrea ha admitido que ella no es muy experta porque no ha tenido muchas parejas. Una información que no fue ningún problema para María y Marina, quienes le comentaron que eso se aprende con el tiempo y no había ningún inconveniente para ellas.

Sin embargo, a Andrea esta situación del poliamor fue algo que no le convenció del todo. Por ello, teniéndolo muy claro, la joven señaló en la decisión final que prefería acabar el programa soltera, pero con una amistad con las comensales.»No entendía nada, me quedé a cuadros», confesó respecto al grado de impacto que tuvo la situación para ella. Y es que, lo que está claro es que en ‘First Dates’ cualquier cosa puede suceder.