Una noche más, ‘First Dates’ volvió a sorprender a los espectadores de Cuatro. En esta ocasión, se quedaron muy sorprendidos debido a que tuvo lugar una de las citas más desastrosas del programa, protagonizada por dos comensales: Jerzy y Cristian.

Ambos comensales llegaron al programa muy ilusionados en busca del amor. No obstante, desde el primer momento se dieron cuenta de que entre ellos no había nada de feeling, protagonizando una cita muy incómoda y con comentarios bastante desagradables.

De hecho, la cita fue tan mal que Cristian no dudaba en hacérselo saber a su compañero durante la cena: “Yo no esperaba una persona como tú”, decidió decirle a Jerzy. Y como era de esperar, él no se quedó callado, iniciando un tenso enfrentamiento.

Vuelan los cuchillos entre Cristian y Jerzy: «Un triste», «sieso», «sin sangre» y «maleducado» 😱 #FirstDates25E https://t.co/PAoRLUhoHR — First Dates (@firstdates_tv) January 26, 2022

Cristian le dijo que «te veo un poco sieso… No tienes sangre», a lo que Jerzi contestó con ironía, afirmando que: «me he dado cuenta de que tú no tienes pelos en la lengua…”, mientras que su comensal le respondió con un: «No te voy a vender la moto de ‘oh, me ha parecido una persona brillante…’ Pues no, la verdad.»

En el momento de la decisión final, Cristian no se cortó un pelo: «A ver, lo siento un poquito… Bueno, tampoco lo siento, por haber sido así en la cita. He sido natural porque no tenías sangre, eras un sieso, no me has gustado nada… Te he visto un triste”, expresó.

A lo que Jerzy intentó terminar de forma educada: yo también he estado superincómodo porque no era lo que yo esperaba. Me esperaba otra cosa, y quizá eso es lo que ha hecho que tú me veas sieso. No te quito la razón, me he notado sieso y me he notado parado», añadió antes de marcharse cada un por separado.