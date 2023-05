‘First Dates’: Omar confiesa que tuvo que abandonar su país por su condición sexual

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con un nuevo programa del popular show de citas presentado por Carlos Sobera. Un encuentro donde los espectadores pudieron conocer la historia de Omar, un hombre que se vio obligado a abandonar su país debido a las amenazas que recibía por su condición sexual.

“La homofobia que hay en el Perú… Tuve amenazas de muerte, me llamaban para hostigarme, me apuntaron con arma de fuego para advertirme de que me iban a matar”, explicó. Lleva un año en España y, debido a todo lo que ha sufrido, ha decidido no tener una relación sexual con nadie, por el momento.

Omar, de #FirstDates30M, tuvo que abandonar Perú por ser homosexual: “Me encañonaron con un arma”https://t.co/92y4Wqqb9w — First Dates (@firstdates_tv) May 30, 2023

Su cita de la noche fue Carlos, un hombre que acaba de padecer un ictus y que llegó con la seguridad de haber aprendido que “tengo que ser tal como soy sin hacer daño a nadie”. Por su parte, el soltero tuvo que dejar su trabajo por su condición sexual. “Vengo de triunfar en el mundo de la radio”, señaló.

Una vez en la mesa, ambos comensales se pusieron al día. Fue entonces cuando Omar le preguntó por el problema de salud que padeció, algo que Carlos le explicó y por el que terminó emocionándose al recordar cómo su hermano estuvo a su lado en todo momento. Asimismo, también le contó que en sus 30 años como tarotista había acertado muchas cosas solo con mirar a las personas a los ojos.

De hecho, cuando estaba a punto de morir la voz de su abuela le dijo: “hijo, no es tu momento”. A lo largo de la cena, Omar le ha explicado que vino a nuestro país en busca de libertad y de que no se le etiquete como homosexual o heterosexual. Ante ello, el soltero confesó que siempre que le preguntan dice que “soy diferente”.

En la decisión final de First Dates, ambos han coincidido en el hecho de que tienen muchos temas de conversación. Sin embargo, Omar no ha podido evitar señalar que se esperaba a alguien un poco más joven. Una serie de observaciones donde los dos estuvieron de acuerdo en que la chispa de la atracción no surgió, por lo que no había probabilidad de tener una relación en un futuro.