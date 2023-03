‘First Dates’: el motivo por el que la “Chonicienta” ha dejado plantado a su cita

El pasado 9 de marzo Cuatro emitió como cada noche una nueva entrega de First Dates repleta de solteros de todos los tipos. Uno de los comensales ha puesto un curioso apodo a su cita y ella finalmente ha rechazado tener segunda cita con él.

Carla, una chica de 23 años de Vigo, ha sido la primera en cruzar las puertas del programa. Su chico ideal es masculino, alto, gracioso… Y ha decidido buscarlo en el restaurante del amor porque le hace gracia tener una cita a ciegas.

Su cita ha sido Javier, un chico de Valladolid y que tiene 24 años. Es un apasionado de las motos y el deporte y se define como una persona demasiado entregada. “Entrego, entrego y entrego, aunque no reciba lo mismo a cambio”, ha explicado el soltero. A él durante el transcurso de la velada le ha gustado mucho la viguesa y cree que podrían ser compatibles. Ha visto en ella una persona 10 y con “mucho brillo”.

En la mesa han aprovechado para conocerse un poco más y en todo momento el vallisoletano ha intentado conquistar a la chica a base de piropos. Ella se ha animado con estos comentarios a hablar un poco sobre su estilo: “He tenido muchos estilos diferentes, fui hippie, pihippie y resulta que ahora soy una choni”. Él no cree que esa sea una buena definición del estilismo de su cita y ha buscado una palabra que se le ajustara mejor. “Yo a Carla no la veo choni, la veo un poco chonicienta”, ha expresado sobre la dualidad a la hora de vestir de su acompañante esa noche en First Dates.

En la decisión final Carla ya tenía claro que no quería una segunda cita con Javier. Aparte de la distancia, la soltera ha afirmado que le ha faltado “chispa”. “El tema de la chispa y la afinidad no se puede conseguir en una primera cita”, le ha señalado su cita con la mejor de las intenciones y se ha preocupado por si hubiera sido cosa del físico. “No eres un chico feo, de hecho, eres guapo, pero no me atraes, no veo esa química”, ha querido aclararle la gallega.