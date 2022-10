‘First Dates’ | Lucía deja en shock a su cita: «Ha sido un beso normalito»

Una noche más, una nueva tanda de solteros acudió a First Dates para encontrar a su pareja ideal. A pesar de algún que otro zasca, parece que Lucía y Agustín sí que han encontrado el amor en el restaurante más famoso de la televisión.

El primero en llegar al programa fue Agustín. Un valenciano de 34 años que juega en un equipo profesional de fútbol y por la noche es portero de discoteca. Es padre de dos hijos de 9 y 7 años y uno de sus hobbies es la música. Tanto, que lo primero que ha hecho al llegar al programa ha sido cantar una canción de David Bisbal porque asegura que las voces de ambos se parecen. En el amor dice no haber tenido tiempo para ir a citas y que su anterior relación falló porque fue “leal, pero no fiel”.

La elegida para ser su cita fue Lucía. La chica trabaja en una tienda de perfumes y cuando sale de su trabajo dedica su tiempo libre a ir a la playa, al gimnasio y estar con su gato. Afirmó estar enamorada de sí misma, pero que buscaba compartir ese amor con alguien más. De primeras ha tenido buenas impresiones de Agustín, que le ha parecido muy mono.

Lucía acaba con la autoestima del Bisbal de ‘First Dates’: “Ha sido un beso normalito” 🤨 #FirstDates26O https://t.co/XkInA7X7jg — First Dates (@firstdates_tv) October 27, 2022

Ya en la mesa han comenzado a conocerse y el valenciano le ha comentado que era padre. “No estoy castrado”, afirmaba este. Pero lo de volver a ser padre tampoco entraba en sus planes de momento. A Lucía este hecho no le ha disgustado ya que no está segura de querer ser madre todavía.

El primer zasca ha llegado cuando hablando de cirugías Agustín ha comentado tener la sensación de que no aparenta más de 27 años. A esto su cita le ha respondido que no aparenta menos de 30, más bien más. Entonces él ha decidido tomárselo con humor y ha respondido que, aunque consideraba que no necesitaba cirugías, no las descartaba “y más si me sigues destrozando”.

El final de su cita ha tenido lugar en el reservado. Han comenzado a jugar a los juegos que les propone el programa y a Agustín le ha tocado dar un beso en el cuello a Lucía. Él estaba encantado porque estos son su especialidad. Por el contrario, ella lo ha considerado “un beso normalito”. Segundo zasca. Sin embargo, tras un beso largo ha cambiado de opinión y ambos han dicho que sí a tener una segunda cita.