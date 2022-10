‘First Dates’: Aida da a conocer el curioso motivo por el que ha dejado de hacerse tatuajes

El pasado miércoles 27 de octubre First Dates regresó a Cuatro y lo hizo de la mano de los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a parejas como la formada por Aída y Rafa, dos jóvenes amantes de las modificaciones corporales.

Con una camiseta de colores, dilatadores en las orejas, piercings en multitud de lugares de la cara y unos colmillos al estilo vampiro se presentó Rafa. «Me dijeron que eras anillador y pensé que era de palomas, pero ya veo que no…», le dijo, entre bromas, Carlos Sobera. Y es que, el presentador no pudo evitar mostrar su asombro.

Una comensal que desayuna filetes y una soltera que vive con su ex y su familia 😯 Las nuevas parejas de #FirstDatees26O ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/rhKUGWk959 — First Dates (@firstdates_tv) October 26, 2022

«Tienes una estética muy singular», le comentó Sobera. Al respecto, el comensal le explicó que tenía una apariencia muy analizable porque le gustaba dilatar todos los piercings de su cuerpo, sin importar el lugar. En tema de amores, el madrileño le confesó que había sido muy pasional en su juventud, pero que había tenido pocas relaciones serias.

«Ahora estoy más tranquilo y con la edad he perdido las ganas de tanta intensidad. Puedo echar un kiki con una chica, pero también me gusta ir al cine o a tomar algo», señaló. Fue entonces cuando conoció a Aída, su cita de la noche. La joven es una estudiante de derecho afincada en Toledo que admitió considerarse una friki de muchas cosas. «Todo el mundo lo es en algo», dijo.

Al ver las modificaciones de Rafa, la comensal quedó completamente encantada. De hecho, le confesó el motivo por que el tuvo que parar con su obsesión por los tatuajes. «He parado de hacérmelos porque si me tatúo el cuello nunca me van a contratar de abogada», le explicó. Eso sí, lo que no pasó por alto la soltera fueron los colmillos del comensal, quien se los quitó para mostrárselos.

«Son unas fundas. Antes las llevaba de cerámica, pero las rompía todo el rato y me os he hecho de cromo», le comentó. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos comensales no dudaron en decir sí a una segunda cita juntos. «Hemos tenido mucho feeling», dijo Rafa. Por su parte, Aída respondió: «Me ha hecho hablar, y eso es porque estaba muy a gusto».