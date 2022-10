‘First Dates’ | Leo, contundente tras besar a su cita: “No me ha puesto borrico”

El pasado lunes 25 de octubre, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro y lo hizo para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde Leo y Francisco se convirtieron en una de las parejas protagonistas de la noche.

El primero en llegar al restaurante fue Leo, un valenciano estilista que le rinde culto a su cuerpo. “Da igual que tenga un poco de pluma, yo no soy machoman”, comentó el soltero respecto al tipo de chico que le gusta. Y es que, al tener un carácter tan fuerte, según él mismo señaló, le gustaría conocer a alguien que le frente cara para bajarle los humos de vez en cuando.

Un soltero que no ha sido un santo y un vestido a punto de estallar 😅 ¡Comienza una semana más en el restaurante del amor! ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates24O! ❤️ pic.twitter.com/9sqbN3q7zy — First Dates (@firstdates_tv) October 24, 2022

Su cita de la noche fue Francisco, un valenciano apasionado del deporte que quedó encantado con Leo nada más verlo. Sin embargo, lo que nadie vio venir fue que, al parecer, ambos comensales ya se conocían de antes. Según ha explicado Francisco, Leo era un chico al que veía en una playa nudista de Valencia y que siempre le había hecho ojitos. De hecho, hasta habían llegado a hablar.

Eso sí, aunque a priori Leo no se acordaba de si lo que estaba diciendo su cita era verdad o no, tras mostrarle una foto de cuando era joven no pudo evitar confirmárselo. Asimismo, y después de ir conociéndose un poco mejor, el esteticista tuvo claro que Francisco no es el tipo de pareja que estaba buscando. «Le he visto muy huevón”, señaló, haciendo referencia a que le faltaba más carácter.

Al concluir la noche, en la decisión final de First Dates, los solteros lo tenían claro pero, especialmente, Leo. Y es que, el beso que Francisco le había dado en el fotomatón había sido la prueba definitiva que terminaría condenando la cita. “No me ha puesto borrico”, confesó el valenciano. “No me has movido nada”, le explicó antes de concluir su paso por el programa.