‘First Dates’ | Mar, decepcionada con su cita: «No pegamos ni con chicle»

El pasado miércoles 21 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera tan concreta, fuimos conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante con ganas de conocer a su media naranja. Un claro ejemplo lo encontramos en Mar.

Se trata de una soltera que, entre otras cuestiones, aseguraba estar arrepentida por no haber estudiado Neurociencia debido a que fue madre joven. Aun así, es muy feliz ejerciendo su profesión de estilista. Aunque tenía claro que no iba a acudir “el chico perfecto” a la cita, sí que esperaba que fuera a reírse.

El comensal en cuestión era Roberto, que destacaba porque le encantaba tener las cosas ordenadas: “Soy el hombre que toda mujer quiere tener en casa”, reconoció. Al ver a la soltera, no ha podido evitar quedarse en shock: “Me ha impactado, es el físico que cualquier hombre podría desear”.

Mar no encuentra ni una sola cosa positiva en su cita en ‘First Dates’: “No pegamos ni con chicle” 🤨 #FirstDates21S https://t.co/13j33PMDa8 — First Dates (@firstdates_tv) September 22, 2022

Mar ha sentido, literalmente, todo lo contrario: “Está muy rellenito, está cuadrado. No tiene forma. Es un chico mayor”. Por si fuera poco, tampoco le ha gustado “la forma de vestir, y el corte de pelo menos”. Por lo tanto, al ver a su cita, la comensal se ha cerrado en banda. Entre otras cuestiones, porque decía que no encontraba en él “nada positivo”.

“Que sea administrativo no me dice mucho. Si fuera empresario pues bueno, te puedes ir a Turquía a ponerte pelo”, espetó la comensal. El soltero no desistía, ya que quería que su cita le diera una oportunidad para conocerle. Así pues, quiso preguntar a la mujer cuáles eran sus aficiones. Al saber que le gustaba bailar, él confesó que, “de forma horizontal, cumplo bastante bien pero en vertical soy arrítmico”.

Mar decidió ignorar los comentarios. La cita no fluía por su actitud, ya que estaba convencida de que ella y Roberto “no pegamos ni con chicle”. Aunque el comensal de First Dates llegó a la decisión final convencido de que podían tener una segunda cita, ella tenía claro que no eran para nada compatibles.