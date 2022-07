‘First Dates’: Lautaro, en shock con esta inesperada pregunta de su cita

First Dates, el programa conducido por Carlos Sobera, siempre deja alguna píldora que comentar cuando acaba el programa. La de anoche ocurrió entre Celia y Lautaro, los cuales se encontraban en medio de su cita cuando se dio una pregunta en cuanto al tiempo que aguanta cada uno en la cama… aunque no es lo que puedes pensar en un primer momento.

Y es que, Celia preguntó a Lautaro si le gustaba madrugar. Este detectó de inmediato que era claramente una pregunta trampa. Tras mostrarse durante unos segundos algo dubitativo respondió que, si se encontraba de viaje que desde luego que sí, ya que le gustaba aprovechar el día para poder visitar la ciudad. No es precisamente lo que Celia esperaba, pero le ha bastado. Detrás de las cámaras ha querido matizar que “No me gustan los hombres que se quedan durmiendo hasta las diez u once de la mañana, me parece una pérdida de tiempo total”.

Por otro lado, sus vidas profesionales les unieron, ya que ambos se vieron abocados a emigrar de sus países en busca de una vida mejor. Lautaro se marchó de Argentina a Brasil por decisión de su empresa, aunque allí no lo paso especialmente bien debido a las barreras del idioma, después decidió volar a España y probar suerte en Europa. Por su parte, Celia fue a Reino Unido para estudiar ingles durante un mes y lleva ocho años ahí como profesora de fitness, aunque su profesión realmente era la de periodista.

El resto de la cita ha sido bastante fluida, ambos han sentido una atracción casi inmediata por su acompañante; Lautaro ha llegado a decir que esta “rebuena”. Finalmente se han dado el si mutuamente, y cuando Celia regrese de Londres tendrán tiempo para quedar en Valencia y disfrutar de una segunda cita fuera del plató de First Dates que esperemos, les una para siempre.