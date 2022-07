El particular cupido del programa de Cuatro, First Dates, anoche no dio con la tecla adecuada al tratar de unir a los dos valencianos María y Alberto. A pesar de que el si que se mostraba proclive a tener una segunda cita ya que “ella tiene unos ojos que te cautivan”, María no ha conseguido ver la belleza de Alberto y reconoció que “por la calle no me fijo en él”. El programa presentado por Carlos Sobera nos ha brindado, una vez más, un programa lleno de sentimientos encontrados y risas.

A pesar de que la cita no saliese como ambos esperaban han encontrado muchos puntos de unión; uno de ellos ha sido su reciente ruptura y el hecho de ser padres solteros. Por su lado, María es madre de una niña y le confesó a su acompañante que “estuve 5 meses llorando y sin levantar cabeza”, todo esto tras su traumática ruptura. Alberto también ha experimentado lo que significa el rechazo y el abandono, padre de dos hijas tuvo que soportar que su mujer le dejase de lado tras irse a vivir solamente unos meses a baleares y nunca regresase.

María, al saber lo que su cita de ‘First Dates’ busca de una pareja: “Me he acojonado” 😅 #FirstDates1J https://t.co/MF7qfgi2LW — First Dates (@firstdates_tv) July 4, 2022

“Me ha acojonado”, ha reconocido entre risas María a lo que Alberto espera de una pareja. “Necesito a una mujer en vida que me dé estabilidad, que me quiera como soy”. Ella está acostumbrada a relaciones en la que las dos personas son independientes y se necesitan y compaginan en momentos concretos, no todo el rato. Ella busca la chispa del amor, aunque le sigue dando miedo confiar.

Alberto tendrá que quedarse con las ganas de una segunda cita con María o una nueva oportunidad en First Dates para encontrar a su media naranja. A pesar de que María al saber la afición culinaria de Alberto e insistirle en varias ocasiones en hacer juntos una torrà, tendrán que buscar el fuego de su corazón y de una parrilla cada uno por su lado.