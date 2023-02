‘First Dates’: Iker sorprende a su cita con un peculiar regalo

Como cada noche, el pasado martes 14 de febrero Cuatro emitió un nuevo episodio de First Dates. Coincidiendo con San Valentín, hicieron un especial y engalanaron el restaurante para la ocasión. Como regalo por esta fecha, uno de los comensales ha recibido un peculiar regalo de su cita.

El primero en presentarse en el programa ha sido Iker. El soltero no tiene problema en estar solo, pero afirma que “estoy en una en la que no me importaría encontrar a alguien que quiera compartir su vida con la mía”. No ha tenido suerte en el amor y él cree que es culpa de su trabajo: “Es que viajo mucho por trabajo porque estoy en una empresa de juguetes sexuales”. A su cita como no podía ser de otra manera le ha traído un masturbador para personas con pene.

Un beso por #SanValentín y un toqueteo ❤️ Todo listo para celebrar la noche más romántica del año en #FirstDates14F. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/Da6i7bS0N5 — First Dates (@firstdates_tv) February 14, 2023

Su acompañante ha sido Raúl que se ha definido como “guarromántico”. “Tengo mi lado morboso, pero, a la vez, el romántico y detallista”, ha explicado el joven. Al principio, ha confundido el regalo de su cita con una vela, aunque al verlo en movimiento ha captado al instante de qué se trataba. Cuando ha llegado a la mesa y ha conocido a Iker ha reconocido que no era el tipo de chico en el que se suele fijar pero que “era muy guapo y que tenía un rollazo increíble”.

El madrileño en lo primero que se ha fijado de su compañero ha sido en los piercings. Él se acaba de hacer uno que quedaba oculto por la falda que llevaba y estaba deseando poder contarlo. “No es el que os imagináis, ni el otro tampoco, es uno muy chulo”, ha querido especificar. Además, le ha contado a su cita que trabajaba en una tienda de ropa y se ha enterado que él lo hacía en una tienda de juguetes eróticos, con lo que ha entendido el porqué del regalo.

El único problema que han visto el uno en el otro es que Raúl no era mucho de viajar y a Iker le interesaba una persona que pudiera moverse libremente. Finalmente, los dos han querido pasar un segundo San Valentín juntos para conocerse mejor y ver hasta dónde podían llegar fuera de First Dates.