‘First Dates’ | Frederick: “Llevo meses sin hacer el amor, y eso que estoy buenísimo”

Como cada semana, First Dates abrió las puertas de su restaurante para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Un encuentro al que acudieron varios participantes, pero donde una de las parejas que más dio qué hablar fue la formada por Frederik e Isabel.

Dicen que siempre es bueno tener autoestima, pero en exceso no lleva a nada bueno. Frederik, un dominicano criado en el Bronx, llegó al programa de Cuatro con las ideas bastante claras. «Merezco que la reina del mundo sea mía, porque yo soy un rey. Lo que pasa es que solo me tocan locas», explicaba a un atento Carlos Sobera.

«Llevo meses sin follar y eso que estoy buenísimo, pero bueno…», le dijo al presentador. Respecto a sus vivencias en el barrio de la ciudad de Nueva York, el comensal se mostró sincero. «Ese lugar es horrible, violencia inexplicable, ignorancia completa, pobreza…», comentaba. «Es el ejemplo del sistema americano capitalista, pero también lo más bello del mundo al mismo tiempo, que es lo que me hizo ser como soy», agregó.

Su cita de la noche fue Isabel, una mujer con unos gustos audiovisuales bastante particulares. «Veo documentales de gente que piensa mucho, que medita y tiene algo que decir. Y los monjes tibetanos me parecen muy interesantes», explicó en uno de los totales. Su primer contacto con Frederick fue bueno, pues a la barcelonesa le pareció atractivo. Una opinión con la que no coincidió el comensal.

«No es tan guapa como me esperaba, pero sí muy sexy», dijo el dominicano. Durante la cena, ambos hablaron de sus gustos y aficiones, momento en el que el comensal le comentó su relación con el arte. «Soy creativo y como Dios me ha dado tantas cualidades, me gusta ayudar a los artistas a triunfar», señaló. Unas palabras que a Isabel no le desagradaron del todo.

«Le he visto un poco sobradete, pero es que me gustan los chicos así», explicó la barcelonesa. Eso sí, a pesar de ello, la joven le dejó claro que no le iba a besar, al ver las intenciones de Frederick. Un detalle que no jugó en su contra en la decisión final, pues el dominicano sí quiso volver a quedar con ella.

«Me ha parecido muy interesante y misteriosa», confesó. Sin embargo, Isabel quiso poner punto final a su encuentro con el comensal. «No tengo ganas de repetir», sentenció. Palabras con las que dieron por concluido su paso por First Dates.