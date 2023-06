Si hay algo que nos ha demostrado First Dates con el paso de los años es que, si una cita comienza mal, acabará muy mal. Una situación que se volvió a repetir, recientemente, con Mercedes y Eloy, dos solteros cuyo desagrado por el otro sí que fue a primera vista.

El primero en llegar al programa fue Eloy, un hombre cordobés con pasado militar que no ha tenido demasiada suerte en el amor. «Porque no he tenido nunca una persona fija, han sido esporádicas, y vengo al programa buscando algo serio», señaló. Su cita de la noche fue Mercedes, una mujer sevillana que también lo ha pasado mal en el plano amoroso.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7J en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/DUM1b1eKYh — First Dates (@firstdates_tv) June 7, 2023

«Las pocas relaciones que he tenido no me han ido muy bien porque han sido hombres que me han sido infieles, y yo busco a uno que me sea fiel», comentó la soltera. El primer encuentro de ambos dejó a Mercedes sin palabras, pero no en el buen sentido. «No me llama la atención, no me gusta», reconoció.

Tras un silencio incómodo entre los dos solteros, la nueva colaboradora de First Dates, Boado, tuvo que intervenir. «No tiene pelo y no me gustan los hombres así, calvos», dijo Mercedes. A pesar de la situación, ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más, pero el desagrado de la sevillana seguía presente. «No me atrae físicamente y no tenemos cosas en común. Me gustan los hombres con valores, espirituales como yo. No quiero seguir conociéndolo», afirmó desilusionada.

«Eres muy agradable, pero no me atraes físicamente, la verdad, no eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos», le dijo a Eloy, sin filtros. Unas palabras que el soltero aceptó con entereza. «No me importa, te comprendo, a mí tampoco me gustas, prefiero a las mujeres delgadas. Obviamente, no nos gustamos ninguno de los dos», le respondió él.

«Me siento incómoda contigo, no quiero seguir aquí», le confesó Mercedes. «Yo también estoy bastante incómodo contigo. Transmites mal rollo y no quiero pasar ni un minuto con una persona así», le dijo Eloy, cansado de su comportamiento. Fue entonces cuando el soltero se levantó de la mesa y se dirigió hacia Matías Roure.

«No soporto su mala educación. A mí me gustan delgadas y eso no quita que nos sentemos en una mesa y tengamos una conversación. Ella no se ha visto al espejo, que tampoco es una belleza», declaró enfadado. Ante ello, el argentino intentó calmar la situación. «No queremos que ninguno esté incómodo», dijo. Unas palabras que sirvieron como cierre definitivo a una velada completamente desastrosa.