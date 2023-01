‘First Dates’: dos comensales dejan en shock a la audiencia al conectar en el mundo de la meditación

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. En esta ocasión, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa, sobre todo con dos de ellos, Néstor y Laura.

Néstor llegó al restaurante de First Dates con una esterilla en la mano y Carlos Sobera se quedó muy sorprendido al verle. “Tú eres profesor de yoga seguro”, a lo que él respondió que el yoga le daba mucha energía positiva y que gracias a ese hobby su vida cambió por completo.

Laura por su parte, llegó al restaurante del programa con muchas ganas de enamorarse. Nada más llegar, explicó a Carlos Sobera que practicaba yoga y que sabía en qué consistía la especialidad de su cita, el kundalini. Además, sintió atracción por Néstor nada más verle.

Néstor y Laura conectan, pero solo en el mundo de la meditación en ‘First Dates’: “Tienes mucha fuerza” ☮️ #FirstDates16E https://t.co/q8vWhnLLzI — First Dates (@firstdates_tv) January 17, 2023

La cita de Néstor y Laura fue sobre ruedas hasta el momento en el que ella le contó que tiene un hijo de 12 años. Con esas palabras, Néstor se quedó frío, sin embargo le explicó que eso no es algo que a él le influya para tener una relación o no.

Además, confesó que él a los 18 años tuvo una llamada y como no tenía pareja, lo que hizo fue hacerse donante de esperma. En ese momento Laura le preguntó que era lo que estaba buscando y sintió que no estaba buscando una relación de verdad, pues no paraba de reírse.

En la terraza del restaurante, Néstor le demostró a su cita cuál era su energía y le hizo una terapia kundalini. A pesar de que se entendieron bien desde el principio, la química no surgió entre ellos, de esta forma ninguno de los dos quiso volver a repetir la cita.