‘First Dates’: la curiosa reacción de Paula al conocer este dato de la madre de su cita

Como cada noche, el pasado viernes una nueva tanda de solteros llegó al restaurante de First Dates dispuestos a conocer a su media naranja. Para dos de ellos, la cita tuvo un triste final porque a pesar de tener mucho en común la distancia no ha jugado a su favor.

La primera en cruzar las puertas del programa ha sido Paula, una chica que se cuidada mucho y no para quieta. Practica snowboard, monta en bicicleta y hace poco que se ha empezado a interesar por el mundo del skate. No ha tenido suerte en el amor y no ha tenido ninguna pareja anteriormente, pero tiene las cosas claras: le gustan rubios y no quiere una relación tóxica. “Yo voy a mi rollo y no quiero que me digan lo que tengo que hacer”, ha afirmado.

Paula, al saber que la madre de su cita en ‘First Dates’ hace una rica tortilla de patata: “Me caso” 😋 #FirstDates25N https://t.co/kOamKr8UF6 — First Dates (@firstdates_tv) November 28, 2022

Su cita ha sido Edu, que en su presentación ya se definía como un chico muy guapo: “yo a mí mismo me quiero un montón”. Ambos se han gustado inmediatamente. Al chico le ha parecido que “tenía rollazo” y a ella le han gustado sus tatuajes. “Es cani, me va a arruinar la vida”, decía ella. Pero nada más lejos de la realidad, él es camarero en el negocio familiar. A Paula esto también le ha gustado.

La malagueña ha contado en First Dates que le gustaban mucho los niños y que en un pasado se había planteado ser profesora de gimnasia. Edu ha dicho que también le gustan mucho y no se ha asustado cuando ella ha sugerido que le gustaría tener hasta 12 hijos. La conversación se ha desviado entonces hacia la comida. El de Almería ha querido saber si su cita hacía algún tipo de dieta. Ella le ha contado que no pero que le gustaba comer sano y que su plato preferido era la tortilla de patata. Él ha confesado que a su madre le salía riquísima y ella no ha podido contener un: “Me caso”.

En la decisión final a pesar de que Edu estaba deseoso de volver a tener una cita con Paula ella le ha dicho que no. Él es de Almería y ella de Málaga y se ha echado atrás porque no quería que su primera relación fuera a distancia. Eso sí, le ha invitado a ir a la Feria de Málaga.